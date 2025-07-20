來台多年越南母親想開美食工作坊 貼心大學生兒子幫媽圓夢

協助越南媽媽圓夢開美食工作坊的黃姓男大學生（右一）指導來賓體驗製作越南式比薩。（移民署南市第一服務站提供）

2025/07/20 13:48

〔記者王俊忠／台南報導〕由移民署舉辦的「第11屆新住民及子女築夢計畫」，吸引新住民各自組成團隊參與申請競賽，台南地區有兩組新住民團隊獲獎，其中住在仁德區的越南配偶蘇虹鮮，其念大學的黃姓兒子貼心幫媽媽申請到計畫補助近10萬元，把家中廚房改造成「鮮鮮時尚幸福坊」，協助媽媽在台灣開設越南美食餐廳的夢想。

嫁到台灣來住在台南仁德區的越南配偶蘇虹鮮，是家中美食的靈魂人物，蘇女一直有開設美食工作坊的夢想，其念大學二年級的黃姓兒子知道母親心願，得知移民署有辦新住民及子女築夢計畫的競賽活動，他貼心協助媽媽申請參加築夢競賽。

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今年1月間，移民署揭曉獲獎名單，蘇虹鮮得獎、獲得近10萬元補助，黃男與母親利用這筆獎金將家中廚房改造成美食工作坊。讓蘇女得以運用台灣食材結合越南烹飪作法，做出獨一無二的台越美食好味道。平時工作坊也有不同國籍的新住民交流美食文化，打造溫暖的多元共融空間。黃姓男大生透過這計畫圓了母親夢想，也串起文化橋樑與社區之間的情誼。

另1組是印尼籍新住民洪晶晶團隊發表主題為「Warna-warni 與尼同行！印尼文化體驗之旅」，「Warna-warni」在印尼語是「多彩」意思，活動涵蓋印尼文物展示導覽、印尼美食製作與品嚐及印尼樂器與表演藝術3大主題，讓民眾能近距離接觸印尼傳統藝術及音樂文化。

移民署南市第一服務站主任林志鴻表示，新住民及子女築夢計畫鼓勵新住民家庭實踐夢想，未來會持續透過行動服務列車深入社區，提供關懷服務，促進多元文化融合，讓台灣成為幸福生活的好所在。

越南配偶蘇虹鮮改造的美食工作坊成為社區新住民分享其美食的好所在。（移民署南市第一服務站提供）

新住民教師施美燕向民眾介紹印尼傳統服飾及建築文物。（移民署南市第一服務站提供）

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