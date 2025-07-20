環團統計淨灘垃圾 寶特瓶占67.4％奪冠

RE-THINK調查發現，寶特瓶仍為海灘食品包裝垃圾的最大宗，尤以北部地區最多。（RE-THINK提供）

2025/07/20 13:52

〔記者黃宜靜／台北報導〕暑假來臨，海灘正是孩子「放電」的好去處；不過，RE-THINK 重新思考環境教育協會最新《海灘食品包裝垃圾》調查卻發現，海灘垃圾多，尤其以水、茶、能量飲料等食品包裝為主；垃圾材質仍以寶特瓶占大宗，高達67.4%。

RE-THINK執行長黃之揚指出，此次調查統計去年4月至今年4月，共1年間在台灣本島59處海灘垃圾，共蒐集到8,249件海灘廢棄物。以材質來看，寶特瓶是海灘最常見的垃圾，占67.4％；其次是玻璃瓶14.8％、鐵鋁罐5.4％。全台逾5成寶特瓶分布在新北、基隆、桃園、新竹、宜蘭等北部地區，且該區也因洋流關係，季風帶來的國外垃圾比率最高，約為20%。

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若以垃圾品項統計，海灘上出現最多的食品包裝廢棄物是高達2,356件「水」類瓶罐飲品，占比28%；其次是「茶」類飲品1,826件占21.7%。

黃之揚表示，特別的是，此次統計發現，能量飲料垃圾排名第3，共計1,313件，民眾「疲累指數」近15.6%，分析這類瓶身小巧、攜帶方便的能量飲品，常被釣客或戶外活動者選用，然而多數能量飲料為玻璃瓶包裝，不易回收且丟棄後不易分解，往往成為海邊活動後長期留在海岸的「硬骨頭」。

黃之揚呼籲，寶特瓶具高回收價值，台灣回收技術也很成熟，鼓勵大家做好回收，且依「廢棄物清理法」，若在指定清除地區如海灘亂丟垃圾，可被處以新台幣1,200至6,000元罰鍰。

RE-THINK將於昨（19）日正式啟動「2025 撿回台灣」第12屆環島淨灘，將走訪9個無人守護、地處偏遠、垃圾爆量的海灘，更前進離島馬祖，邀請民眾從實際淨灘到深入理解海灘垃圾背後原因，一起重新思考生活習慣如何影響環境。

RE-THINK統計過去1年淨灘結果，以垃圾材質來看，寶特瓶數量最多，占67.4％；其次是玻璃瓶、鐵鋁罐。（RE-THINK提供）

RE-THINK統計發現，海灘垃圾以水、茶、能量飲料等食品包裝為主。（RE-THINK提供）

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