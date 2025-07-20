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    海的禮物！嘉義好美海灘小文蛤爆量 掏金客湧現

    嘉義縣布袋鎮好美海灘出現大量小文蛤，吸引人前來撈捕。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣布袋鎮好美海灘出現大量小文蛤，吸引人前來撈捕。（記者蔡宗勳攝）

    2025/07/20 14:09

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣布袋鎮好美海灘近1個月來出現大量的小文蛤，每次漲退潮就又佈滿海灘底下，源源不絕的小文蛤，吸引不少人前往「掏金」，這陣子因颱風過後，加上西南氣流，海上風浪大，致海水濁度飆升，「掏金客」笑稱大家是在「混水摸蛤」。

    「掏金客」指出，每年夏天是好美海灘野生文蛤捕獲期，不少人會帶著特製的器具來好美海灘耙文蛤，碩大的野生文蛤每個重量可達7、80公克，一個潮汐下來，可以耙到5、6台斤，由於大野生文蛤是老饕的最愛，炙手可熱，1台斤有時候要價200元以上，算是賺點零用錢。

    「掏金客」表示，在約1個月前，好美海灘突然出現大量的小文蛤，個體重量大約只有5、6公克，甚至更小，更令人嘖嘖稱奇的是，小文蛤宛若取之不盡，今天抓完，明天去又是收穫滿滿，除了以前就在這裡抓野生大文蛤的人，還有不少人慕名而來，這些日子，好美海灘每天都熱鬧滾滾。

    好美前里長顏金鐘說，好美海灘出現大量小文蛤已經是10幾年前的事，這些野生小文蛤棲息在鹽分高的海裡，雖不適合放養，但野生小文蛤味道鮮甜，適合煮湯。因為數量多，吸引許多人前來「掏金」，比較專業用特製器具耙，收穫量不少，一般遊客用手摸也都大有斬獲，可說是皆大歡喜，不過海邊風浪大，一定要注意自身安全。

    嘉義縣布袋鎮好美海灘湧現撈捕野生文蛤人潮，有些人用手摸，有些人使用網具。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣布袋鎮好美海灘湧現撈捕野生文蛤人潮，有些人用手摸，有些人使用網具。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣布袋鎮好美海灘掀起撈捕文蛤潮。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣布袋鎮好美海灘掀起撈捕文蛤潮。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣布袋鎮好美海灘出現大量小文蛤。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣布袋鎮好美海灘出現大量小文蛤。（記者蔡宗勳攝）

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