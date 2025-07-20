台南山上水道博物館攜手左鎮化石園區 收集明信片週末加碼送冰品

台南山上花園水道博物館與左鎮化石館攜手，集滿2館的紀念明信片，週末加碼送冰品兌換券。（記者劉婉君攝）

2025/07/20 13:29

〔記者劉婉君／台南報導〕台南山上花園水道博物館暑假推出互動展覽─「你心目中的河流」，民眾只要到B館快濾筒室，將心目中河流會有的景色畫在便利貼上，貼在「河流展示板」，就可以獲得活動特製的紀念明信片，自行蓋上套色印章。週末並與左鎮化石園區攜手加碼，只要同時收集到2館的紀念明信片，就可以到水道園區兌換1份冰品。

館方表示，近來收集各個景點的套色印章蔚為風潮，民眾參與「你心目中的河流」創作，還可參加台南市所屬6個博物館於暑假期間共同舉辦的「時空探險王」集章活動，以及山上花園水道博物館與左鎮化石園區合作的「考古收藏家」闖關活動，只要成功收集到水道與化石館的紀念明信片，週末就可以加碼至服務台領取兌換券，憑券可至水道咖啡換取海鹽霜淇淋1份，或是到左鎮區農會兌換芒果布丁，數量有限。

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台南市立博物館館長何秋蓮表示，希望透過館舍之間的合作，與周圍在地產業串聯，發揮1加1大於2的效益。

台南山上花園水道博物館暑假推出「活過來的河流」微型互動展，邀民眾畫下心目中的河流景色。（記者劉婉君攝）

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