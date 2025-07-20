愛無礙「一世愛你」！雲林愛無礙協會長征71公里暢遊屏東

眾人行經台1線420k處的休息區，覺得特別有意義而合影。（記者陳彥廷攝）

2025/07/20 13:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣萬巒鄉公所響應環境部推動的「淨零綠生活」願景，結合低碳與無障礙理念，本週末邀請雲林縣愛無礙協會到屏東舉行2天1夜的「不老無礙・勇創騎跡」綠色共融體驗行程，10多名身障成員不畏風雨，週末以身障手搖車暢遊屏東知名的萬巒、潮州及大鵬灣，長征多達71公里。

18名成員從雲林搭火車遠道而來，包括9台手搖車及1台腳踏車及1輛保母車的陣容，昨天抵達潮州火車站即展開這場不老無礙的綠色旅遊行程，首先前往潮州東港溪畔的戎克船廣場，接著再到「敬聖亭」並於萬巒豬腳街享用在地風味餐後續訪五溝水伙房聚落與萬金教堂，隨後在雨中前往潮州林後四林平地森林園區，並經台1線的「1420一世愛你」休憩區，最後抵達南州糖廠，行程總共44公里。

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今天行程則是安排在大鵬灣，大鵬灣國家風景區管理處長王玟傑親自接待並導覽，讓眾人了解東港大鵬灣之美，隨後協會再至匯集屏東沿海「迎王」文化的「王船文化館」，適逢颱風過境，屏東從昨天就不斷下著雨，這也讓這群身障朋友的行程增添了考驗，但身障朋友是甘之如飴的完成路程，協會創會長陳明瑟說，他們從事出門騎乘手搖車環島的歷史已有十多年，當初就是希望不良於行的身障朋友們能夠儘量的出門走走，而不是在家中自憐自艾，脫離讓身體機能或心靈都不斷下滑的惡性循環。

「有礙無礙，一世愛你」的行程中，行經台1線420k處的隙地遊憩區也成為行程中的特別有意義的休息點，眾人特別停下休息、合影，陳明瑟說，感謝相關單位邀請，用愛包容讓身障者走出家門，正符合1420一世愛你的含意。

雲林縣愛無礙協會本週末以手搖車暢遊屏東。（記者陳彥廷攝）

雲林縣愛無礙協會本週末以手搖車暢遊屏東。（記者陳彥廷攝）

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