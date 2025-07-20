新營倒樹近1500棵 黃偉哲感謝高雄馳援速清理

丹娜絲颱風造成新營區近1500棵路樹倒塌，高雄市調派大批人力機具前往新營等區協助清理，台南市長黃偉哲致贈伴手禮。（新營區公所提供）

2025/07/20 13:03

〔記者王涵平／台南報導〕丹娜絲颱風造成新營區近1500棵路樹倒塌，嚴重阻擋交通及救災機具進出，民眾生活與安全也面臨極大挑戰，高雄市調派大批人力機具前往新營等區協助清理，台南市長黃偉哲今至新營頒發感謝狀並致贈伴手禮。

高雄市政府自7月9日起即時調派人力與機具支援南市新營區、後壁區、鹽水區、柳營區、東山區、白河區、將軍區、佳里區、學甲區及下營區的災後復原工作，協助進行道路搶通、垃圾清運、環境整頓等重點任務。其中每日調派約10人及各項機具支援新營區復原，並出動大型機具如抓斗車2台、山貓2台、回收車2台。

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黃偉哲今至新營區公所感謝高雄市政府環保局持續協助派員投入溪北地區災後清理工作，並親自頒贈感謝狀與伴手禮，讓民眾在災後困境感受到溫暖與支持，展現跨縣市之間的互助精神。

丹娜絲颱風重創新營，高雄市馳援協助，台南市長黃偉哲頒發感謝狀並致贈伴手禮。（新營區公所提供）

丹娜絲颱風造成新營區近1500棵路樹倒塌，百年老樹也連根拔起。（記者王涵平攝）

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