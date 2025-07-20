深澳小卷產季開跑 連三週吃海味、賞水舞、玩手作嗨翻港邊夜

深澳漁港水舞秀，展現夏日情懷。（圖由漁業處提供）

2025/07/20 13:00

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市瑞芳區「深澳夜海食光 小卷饗味季」今（20）日登場，由新北市副市長朱惕之及瑞芳區漁會共同宣告深澳小卷產季正式開跑。活動結合漁業、觀光與體驗活動，打造夏季海味慶典。自即日起至8月3日止，每週六、日皆舉辦小卷市集，而每日晚間6點30分至9點，更有每30分鐘展演一場、每場5分鐘的光雕水舞秀。

朱惕之表示，6至8月為小卷盛產期，新北年產量逾3000公噸，全國居冠，深澳漁港為主要卸貨地。當地小卷以「急速冷凍」或「船上川燙」保鮮，確保鮮甜品質。為推動永續漁業，瑞芳漁民組成友善船隊，落實卸魚申報制度，並獲農業部「海洋之心」銀質標章，展現責任漁業成果。

請繼續往下閱讀...

朱惕之說，為行銷「深澳小卷」品牌，新北市輔導瑞芳區漁會以「來當地、吃在地」理念辦理產季推廣，結合市集、DIY活動、食魚教育與觀光，活化漁港、帶動地方經濟轉型。

漁會理事長呂萬和指出，活動自7月19日至8月3日，每週六、日舉辦小卷市集，包含限量福袋、鮮味試吃、親子DIY等。每日晚間6點30分至9點，更有每30分鐘展演一場、每場5分鐘的光雕水舞秀，營造夢幻港灣夜色。

新北市漁業處配合深澳小卷產季活動辦理食魚教育課程，向民眾科普小卷知識。（圖由漁業處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法