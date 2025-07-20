竹市府推動舊城商圈再造復興，助業者升級轉型。（市府提供）

2025/07/20 12:53

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為協助舊城商圈業者提升行銷與經營能力，新竹市政府推動「舊城商圈再造復興計畫」，於7至8月規劃4場教育訓練課程，內容涵蓋手機影像拍攝、空間設計、社群策略及觀光品牌等主題，邀請產學界具實戰經驗的講師，傳授最新趨勢與實務技巧。市府期盼透過專業課程，引導商圈業者掌握經營關鍵，提升店家競爭力與整體商圈活絡度，共創舊城新價值。

市府日前舉辦的商圈輔導計畫說明會，邀請坪林在地品牌「坪感覺」創辦人蔡威德，以《商圈旅遊新樣貌：老街創生與青創產品開發》為題，分享其深耕地方創生的實務經驗與產品行銷策略，啟發商圈業者創新思維。

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產發處表示，為回應業者對數位行銷、空間美學及旅遊經營等面向的學習需求，今年度特別邀請四位跨界講師，結合AI應用、空間設計、社群實戰與觀光趨勢，打造多元化學習機會。四堂課程皆為免費報名，鼓勵商圈店家與青年創業者踴躍參與，培養具市場競爭力的經營思維。

首場課程「拍出亮眼感！手機攝影與視覺內容工作坊」將於22日登場，由環島走部落創辦人全偉義分享商品攝影、畫面佈局與影像編輯技巧，讓手機也能拍出吸睛好圖。第二場課程「店裡變好看！商品陳列與空間佈局術」將於29日舉行，邀請人人品牌行銷副理洪瑋璘分享情境營造與陳列設計，幫助店家打造吸引顧客的空間氛圍。第三場課程「一貼就中！小店也能玩的社群行銷策略」將於8月5日舉行，由鴻星數位科技行銷經理鄭伊純指導社群貼文架構、AI輔助行銷與短影音策略，協助業者放大品牌聲量。第四場課程「熱點養成術！讓你的品牌成為旅人目的地」則於8月13日登場，邀請臺中教育大學副教授黃玉琴，分享如何透過品牌故事與服務流程設計，讓店家成為觀光亮點與記憶點。

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