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    首頁　>　生活

    志工跨縣市支援災區清理家園 黃偉哲盼更多台南朋友加入

    台南市長黃偉哲與社會局長郭乃文赴現場關懷災民，並向志工表達感謝。（圖由南市府提供）

    台南市長黃偉哲與社會局長郭乃文赴現場關懷災民，並向志工表達感謝。（圖由南市府提供）

    2025/07/20 12:45

    〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風侵襲後，為協助災民儘早恢復生活，台南市社會局第一時間啟動災後志工媒合機制，集結志工人力展開家園復原與環境清理工作。社會局表示，目前南市已招募645名志工投入災區第一線，志工們無私奉獻、不畏艱辛，穿梭於社區巷弄之間，用雙手與笑容，為災民帶來希望，也成為這場風災過後最動人的風景。

    南市社會局今天媒合20位志工前往南區明興路，協助1位年邁獨居的郭姓長者清理受損住家。現場志工群有1位楊同學，特地從北部來協助災民整理家園，台南市長黃偉哲與社會局長郭乃文親赴現場關懷災民，並向志工表達感謝，希望有更多台南朋友一起加入志工行列。

    郭乃文說，社會局在風災後啟動「台南市災後志工招募平台」，廣邀熱心民眾共襄盛舉，至今已招募645名志工投入災區第一線。很多志工都相當低調，其中有1位志工來宜蘭，已到台南協助災民第3天，甚至還主動表達要上屋頂幫蓋帆布。另外，災區很多長者不識字，文書志工不只是協助災民填表申請補助，而是承擔災民的心情，撫慰災民不安慌亂的情緒，這些志工也有臨床心理師加入，助災民度過難關。

    黃偉哲表示，他特別感謝各地的志工朋友，主動深入災區協助，讓災民得以儘速恢復正常生活。由於災區範圍廣大，仍有許多人需要協助，呼籲在地的台南朋友若有空，可連絡市府媒合，幫忙災民整理環境。

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