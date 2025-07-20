第一波大罷免7/26投票 台鐵東部幹線訂票率5成7

第一波大罷免投票7月26日舉行，當天的訂票率，台鐵全台近5成，東部幹線約5成7。圖為花蓮火車站售票櫃台訂票示意圖，與新聞事件無關。（記者蔡昀容攝）

2025/07/20 12:35

〔記者蔡昀容／台北報導〕第一波大罷免投票7月26日舉行，選區包含北北基桃、新竹市、台中市、雲林縣、花東。投票當天的訂票率，台鐵全台近5成，東部幹線約5成7。

因應旅運需求，台鐵公司7月25至27日加開EMU3000型自強號共3列次，包含東部幹線樹林往返台東各1列次、西部幹線七堵經南迴線往台東1列次。高鐵7月25至26日也加開5班次列車，其中南下4班、北上1班。

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台鐵表示，7月26日的訂票率，全台近5成，東部幹線約5成7，訂票需求有稍微高一些，不過目前座位量能無虞，會持續觀察旅運需求變化。高鐵目前供位也足夠。

葛瑪蘭客運營運國道路線「北花線（1918）」。總經理李俊仁表示，北花線是假日限定班車，1天1班（即來回各1趟次），每趟次視車型可載26至30人，採現場購票制，如有加班車需求，會視現場情況調車因應。

7月26日罷免投票對象，有基隆市林沛祥、台北市王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆、新北市洪孟楷、葉元之、張智倫、林德福、廖先翔、桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、新竹市鄭正鈐、台中市廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、雲林縣丁學忠、花蓮縣傅崐萁、台東縣黃建賓。

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