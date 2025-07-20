花蓮夏戀嘉年華舞台大轉向！縣府：看煙火不被遮擋

花蓮「夏戀嘉年華」表演舞台過去都是面向花蓮市區，縣府今年避免民眾觀賞煙火視線被舞台遮擋，把舞台改成面向太平洋公園。（記者王錦義攝）

2025/07/20 12:51

〔記者王錦義／花蓮報導〕已經舉行16年的花蓮「夏戀嘉年華」23日起將一連開唱6個晚上，過去舞台都是面對市區重慶路，今年大轉向改朝太平洋公園，縣府指出，過去舞台面向花蓮市區時，後方施放煙火民眾視線都會被舞台擋住，今年為此決定180度調整舞台方向改成面向太平洋公園，讓大家聽完歌曲轉身就能欣賞絢爛的煙火秀。

縣府觀光處長余明勲說，今年改變舞台方向主要是考量舞台體積龐大，過去活動開幕與結束施放煙火時，大部分民眾視野都會被舞台遮住，縣府接獲不少反映後決定嘗試改變；煙火施放時間點為開幕日跟第5天、第6天，屆時大家聽完音樂回頭就能看到絢爛多色的煙火秀。

請繼續往下閱讀...

夏戀嘉年華23日至28日將在花蓮市東大門廣場登場，演出陣容包括金曲樂團TRASH，麋先生、美秀集團、潘越雲、施孝榮、告五人、婁峻碩、玖壹壹、高爾宣、韋禮安、羅志祥、白安及鼓鼓等歌手，演出主題跟內容涵蓋華語流行樂、大勢樂團、饒舌、原民音樂、經典民歌等且每日不同。

隨活動日期愈來愈靠近，廠商近日開始在東大門廣場搭建活動舞台，有眼尖的民眾發現今年舞台方向與往年不同，從面向花蓮市區改成向太平洋公園端。花蓮警分局指出，23日至28日活動期間，東大門廣場周邊道路晚間6時至10時30分有交通管制，包含中山路至福建街口、重慶路口、花崗街口、北濱街口，福町路、福建街、廣東街等均禁止車輛通行，民眾可提前至花蓮夏戀華官方網站查詢市區公車行駛時間及停車資訊。

花蓮「夏戀嘉年華」表演舞台過去都是面向花蓮市區，縣府今年避免民眾觀賞煙火視線被舞台遮擋，把舞台改成面向太平洋公園。（記者王錦義攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法