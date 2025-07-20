挺過風災 嘉市西區區政大樓興建工程進度超前

嘉市西區區政大樓地下停車空間正進行施工。（嘉市政府提供）

2025/07/20 12:27

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕斥資4億6779萬元興建的嘉義市西區區政大樓興建工程，自去年3月動工以來，進展順利，即便丹娜絲颱風剛過，目前工程整體進度超前6％。市長黃敏惠日前視察時表示，目前工程進度雖超前，仍要求施工團隊持續以高標準落實施工安全與品質管理，確保工程如期如質，於明年底完工。

西區區長柯國振說，此案為西區大發展計畫的重要工程，總經費4億6779萬元，感謝內政部補助1億元、衛生福利部補助5791萬元，及市議會支持市府自籌經費，讓大樓興建得以落實。

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西區區政大樓基地位於友愛公有停車場旁，面積1775平方公尺，總樓地板面積達7106.57平方公尺，為地下2層、地上7層建築物，一樓作為托嬰中心及市民共享的大客廳，二樓規劃為托育資源中心，並將西區區公所、西區戶政事務所、西區各聯合里辦公處整合在一棟樓內，方便民眾洽公，區政大樓完工後，將提供民眾多元服務，提升區政服務品質

市府表示，西區區政大樓建築設計概念融合環境永續及建築智慧化，已取得候選智慧建築證書與候選綠建築證書，未來也將導入節能設備、智慧化設施及環境友善空間，為市民打造具前瞻性的公共設施。

嘉義市長黃敏惠（左二）視察嘉市西區區政大樓工程進度。（嘉市政府提供）

嘉市西區區政大樓預計明年底完工，模擬圖。（嘉市政府提供）

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