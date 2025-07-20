「南台灣綠色教父」曾貴海逝世週年 高市府辦系列紀念活動致敬

曾貴海集詩人、醫師、環保行動者和人權教育實踐者於一身，被喻為「南台灣綠色教父」。（高市文化局提供）

2025/07/20 12:17

〔記者蘇福男／高雄報導〕「南台灣綠色教父」曾貴海醫師逝世週年，高市文化局與客家委員會攜手策劃系列紀念活動，推出詩集出版、文學特展、音樂會及走讀導覽等活動，向這位根植南方土地的文學行動者致敬。

曾貴海集詩人、醫師、環保行動者和人權教育實踐者於一身，去年8月6日辭世，享壽78歲，高雄市長陳其邁回憶表示，與曾醫師的緣分深厚，相識超過30年，亦師亦友；曾醫師不僅以醫術療癒病人，更以文字與行動療癒社會，關注環境、投入文學、參與人權、倡議教育改革，在許多公共議題都看得到他溫柔且堅定的身影。

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陳其邁讚嘆曾醫師用一生的時間為台灣寫詩、替高雄發聲，用生命書寫土地與人民，專注且堅持的精神以及其作品力量，仍將持續深刻影響著許多人。

文化局指出，曾貴海醫師長年關注自然生態與人權等多元議題，並以華、客及台語進行多語創作，著作等身，為紀念其一生對文學、土地與社會的深情付出，7月至11月將推出系列紀念活動，期望以多元形式的載體，邀請民眾進一步認識這位「南台灣綠色教父」，感受其對土地的真摯情感。

其中，7月26日下午2點半將於高雄文學館首發表其遺作《星期八：曾貴海給世界的話─華英詩．文集》，文化局表示，曾貴海筆耕不輟，離世前仍有13首詩作未發表，經與家屬討論後，決定以其最後一首作品〈星期八〉為名出版詩集，並從7月26日至11月2日推出《從海而來：詩人、醫師、社會運動者》特展。

「海的詩歌─徜徉曾貴海醫師旅途的風景」音樂會8月2日下午2點半於高市文化中心至德堂演出，高雄市交響樂團、林生祥、山狗大樂團、高雄室內合唱團、林健吉、黎蓉櫻、吳易叡與張潔晰等與曾醫師深具情感連結並有創作淵源的藝文夥伴共同參與，演繹其華、客及台語詩文，轉化為深具情感的樂章，音樂會採憑票入場，7月15日起於文化中心、大東文化藝術中心、高雄市圖書總館、高雄文學館服務台免費索票。

另7月至9月高市文化局與在地獨立書店、藝文工作者及地方創生團體合作推出「漫遊南方文學，看見高雄詩地景」走讀活動，走訪全台首條文學步道《美濃鍾理和紀念館步道》、南台灣最大自然生態都會公園《衛武營都會公園》等主題路線，帶領參與者穿梭文學與城市交會的地方風景，活動詳情可至高市文化局官網或粉絲團查詢。

高市文化局將曾貴海醫師離世前未發表的13首詩作，集結出版《星期八：曾貴海給世界的話─華英詩．文集》。（高市文化局提供）

「海的詩歌─徜徉曾貴海醫師旅途的風景」音樂會8月2日下午2點半將於高市文化中心至德堂演出。（高市文化局提供）

高雄文學館7月26日至11月2日推出《從海而來：詩人、醫師、社會運動者》特展。（高市文化局提供）

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