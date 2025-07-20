斥資3166萬 竹市明湖路智慧交通號誌時制重整計畫決標啟動

竹市「明湖路智慧交通號誌時制重整計畫」決標，啟動交通改善。（市府提供）

2025/07/20 12:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕為舒緩新竹市明湖路尖峰時間日益嚴重的塞車問題，市府向交通部爭取推動「明湖路智慧交通號誌時制重整計畫」，並獲核定補助總經費3166萬元，日前完成決標，將啟動「明湖路改善三部曲」，分別為「優化沿線號誌系統」、「推動道路安全升級計畫」及「推動客雅大道（明湖路以東）向東延伸計畫」。

市府表示，明湖路為連接新竹縣雙溪、景觀大道及國道三號通往新竹科學園區的重要幹道之一，隨著科學園區持續發展，就業人口大幅成長，帶動周邊雙溪地區與明湖路沿線人口密度快速上升。然而，明湖路現況僅為雙向各一車道，已難以負荷日益增加的通勤車流，尖峰時段壅塞情形日益嚴重，急需系統性改善。為此，市府推動「明湖路交通改善三部曲」，首部曲「智慧交通號誌時制重整計畫」導入AI辨識與eTag旅行速率資料，結合交通事件管理平台進行智慧化即時調控，並搭配CMS即時資訊顯示設備，提供用路人清晰引導，有效提升通行效率、降低延滯時間。

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第二部曲為「推動明湖路道路安全升級計畫」。目前明湖路為雙向各一車道，未設置左轉附加車道，導致車輛左轉時常阻礙直行車流，造成車陣回堵，影響整體通行效率。此外，因缺乏行人道，易發生人車爭道情形，行人安全堪憂。市府將全面檢討並重新規劃道路斷面，增設左轉附加車道及標線型人行道，提升整體道路安全性與順暢度，規劃完成後向中央爭取經費進行交通工程改善。

第三部曲「客雅大道（明湖路以東）向東延伸計畫」，目前已進入期末規劃階段，後續將啟動新闢工程，預計完工後可串聯明湖路與高翠路，與既有客雅大道系統整合，完成新竹市外環道路網最後一塊拼圖。此路段將成為香山區、國道三號茄苳交流道與科學園區間的重要聯絡道路，可有效分流車潮，減輕明湖路與南大路交通壓力，強化整體道路服務效能。

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