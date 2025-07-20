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    嘉市東市場劃設空氣品質維護區 PM2.5濃度下降

    嘉市東市場劃設為全國首座傳統市場空氣品質維護區。（嘉市政府提供）

    嘉市東市場劃設為全國首座傳統市場空氣品質維護區。（嘉市政府提供）

    2025/07/20 12:15

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市為維護攤商及採買民眾健康，將東市場劃設為全國首座傳統市場空氣品質維護區，4年來PM2.5濃度下降25％，市府環保局今天宣布，明年起出廠滿5年以上之燃油機車逾期未完成最近一次排氣定期檢驗合格紀錄者，將全面禁止進入管制區，違者將依空氣污染防制法處以500元以上6萬元以下罰鍰。

    環保局表示，東市場空氣品質維護區管制範圍，東至和平路、西至吳鳳北路、南至民族路（含光華路）、北至公明路。

    該區域人流與車流密集，為市區機車主要使用熱區，所排放廢氣不僅影響市場空氣品質，也影響食品安全與衛生。

    環保局指出，為維護攤商及採買民眾健康，2022年第一階段公告東市場為空氣品質維護區，實施二行程機車未完成年度排氣定期檢驗者禁止進入以來，統計至今年至5月，區域內二行程機車未定檢率為7.1％較2022年10.1％改善29.7％，另區域感測器PM2.5平均濃度為16.6μg/m3亦較2022年同期22.3μg/m3改善25.6％。

    另經統計，今年至6月止，進入該區的燃油機車共16萬2743輛，其中仍有 5916 輛未完成排氣定期檢驗，包括嘉市車籍1702 輛及外縣市車籍 4214 輛。環保局提醒機車出廠滿5年以上車主，每年應依原發照月份前後1個月內按時完成年度機車排氣定期檢驗，以免違規受罰。

    嘉市東市場明年起將擴大機車進入管制區範圍，維護攤商及採買民眾健康。（嘉市政府提供）

    嘉市東市場明年起將擴大機車進入管制區範圍，維護攤商及採買民眾健康。（嘉市政府提供）

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