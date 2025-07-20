竹南人行道顏色太接近車道難辨識 公所劃反光標線護交安

竹南鎮維新路與東平路口新增的實體人行道鋪面顏色與車道顏色太過相近，用路人辨識不易。（圖由曾玟學提供）

2025/07/20 12:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮維新路與東平路口新增的實體人行道鋪面顏色與車道顏色太過相近，用路人辨識不易，影響交通安全，經議員曾玟學、邱毓興、陳光軒邀相關單位會勘，將劃設反光塗料標線，增加辨識與能見度。

竹南鎮公所於竹南火車站東站周邊道路施做實體人行道，維護行人通行安全。不過，有民眾反映維新路與東平路路口的人行道鋪面顏色為灰色與車道太過相近，容易致使車輛用路人辨識不易，影響交通安全。

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曾玟學、邱毓興、陳光軒接獲陳情，邀集工程主辦單位竹南鎮公所等相關單位會勘，發現尤其在路口角隅處邊緣處，已出現許多車輛轉彎車輪不慎摩擦人行道的痕跡。

對此，竹南鎮公所表示，路口轉角10公尺範圍的人行道邊緣將劃設紅線，並於塗料添加玻璃珠材質，以製造反光效果、增加夜間能見度。斑馬線部分，也會待道路重新鋪設後，一併退縮，保障行人安全。

另，3名議員於現場也觀察到維新路兩側電線桿原先位置，在鋪設人行道後，會影響行人及輪椅通行，建議鎮公所評估調整設置位置。

議員曾玟學、邱毓興、陳光軒邀相關單位會勘，公所將劃設反光塗料標線，增加辨識與能見度。（圖由陳光軒提供）

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