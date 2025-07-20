薇帕外圍環流為花蓮南區帶來大雨 玉里、卓溪部分傳災情

受到颱風薇帕外圍環流影響，花蓮縣南區大雨，卓溪鄉卓溪村八鄰溝渠發生土石流阻塞，鄉公所即時派機具疏濬。（卓溪村長黃品綸提供）

2025/07/20 12:14

〔記者王錦義／花蓮報導〕受到薇帕颱風外圍環流影響，花蓮縣南區富里鄉、玉里鎮、卓溪鄉降下大雨，2天的累積雨量已逾400毫米，玉里客城無尾溪的農路堤防被大水沖刷損壞、源城水源路發生土石流淹沒道路，卓溪村長黃品綸說，目前八鄰那裡比較嚴重，不過還好沒有影響到住家，昨晚民眾都已經撤離；玉里、卓溪公所也都派機具清除道路上的土石泥流。

玉里鎮公所指出，昨天下午雨勢變大，源城里水源路發生土石流，公所團隊機具立即進駐，然因雨勢仍大水流湍急，直到晚間7時開始清除土石，搶通道路讓源城民眾能夠出入。晚間6點多發布潛勢溪流黃色警戒，公所立即通知各里於7點30分進行預防性撤離，部分高危險區域則實施強制撤離。截至昨晚11點，已有東豐里10人安置於藝文中心收容所，源城里有4人安置於客棧，其餘民眾則是依親住宿。

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卓溪鄉部份，卓溪村的八鄰有部份土石流，不過沒有淹沒道路跟住戶，昨晚人員也已經撤離到鄉公所或是依親，另外，卓溪鄉花75縣道古風村白端路段也發生土石泥流溢滿到路面上，今天早上公所趁雨勢緩和，趕快清除道路上的土石泥流。

玉里鎮部份，源城里水源路跟去年康芮颱風一樣，遇到大雨就淹水並且土石泥流漫流路面，附近住戶有了去年的經驗，昨晚就連夜撤離去依親；也有網友傳出玉里客城無尾溪的農路堤防被大水沖壞，相當憂心潰堤；另外，赤科山產業道路也發生多處土石泥流。

鎮長龔文俊說，颱風雖然沒有侵襲但南區雨勢很大，尤其山區降雨很大造成秀姑巒溪水域附近的農田受到淹沒，連日的雨勢已超過玉里地區的排水能量，高寮、長良便道已淹沒，客城地區已大淹水，部分區域家庭排水已倒灌，鎮公所今晚將持續掌控所有災情，希望大家保護好自身安全，雨勢已趨緩，搶災工作不停歇。無尾溪附近中城國小後方有兩戶淹水，農田跟魚塘都已經汪洋一片，目前已封鎖無尾溪的農路堤防。

受到颱風薇帕外圍環流影響，花蓮縣南區大雨，卓溪鄉卓溪村八鄰溝渠發生土石流阻塞，鄉公所即時派機具疏濬。（卓溪村長黃品綸提供）

受到颱風薇帕外圍環流影響，花蓮縣南區大雨，玉里鎮源城水源路發生土石流淹沒道路，公所派機具清除。（玉里鎮公所提供）

受到颱風薇帕外圍環流影響，花蓮縣南區大雨，玉里鎮赤科山產業道路部份土石泥流淹沒路面。（民眾提供）

受到颱風薇帕外圍環流影響，花蓮縣南區大雨，玉里鎮赤科山產業道路部份土石泥流淹沒路面。（民眾提供）

受到颱風薇帕外圍環流影響，花蓮縣南區大雨，玉里鎮赤科山產業道路部份土石泥流淹沒路面。（民眾提供）

受到颱風薇帕外圍環流影響，花蓮縣南區大雨，玉里鎮源城水源路發生土石流淹沒道路，公所派機具清除。（玉里鎮公所提供）

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