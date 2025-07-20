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    同島一命！丹娜絲颱風重創台南 彰縣馳援清出50萬公斤垃圾

    彰化縣出動清潔隊員抵台南支援清掃風災過後的垃圾。（圖由縣府提供）

    彰化縣出動清潔隊員抵台南支援清掃風災過後的垃圾。（圖由縣府提供）

    2025/07/20 12:09

    〔記者湯世名／彰化報導〕丹娜絲颱風重創台南市多處地區，部分縣市政府都派員馳援災後復原作業，其中彰化縣政府環保局等單位會同11個鄉鎮市公所清潔隊，5天中一路挺進七股、將軍災區，用汗水與毅力，清出重達50餘萬公斤的垃圾。環保局長江培根說，這5天，他們不是旁觀者，而是同島一命的行動者，願災後的台南早日恢復生機。

    彰化縣環保局、縣府農業處與社會處14日帶著來自彰化、員林、和美、田中、溪州、花壇、田尾、埔心、竹塘、埤頭、二林等鄉鎮市公所清潔隊數十名清潔隊員抵達台南市，出動抓斗車、山貓一路挺進七股、將軍等災區，不分晝夜地清除倒塌的樹木與垃圾雜物；儘管期間有薇帕颱風來襲，眾人仍全力完成清運任務，讓台南市民生活早日恢復正常。

    環保局長江培根指出，丹娜絲颱風造成台南市區及偏鄉大量路樹傾倒、建築廢棄物堆積，不僅影響交通安全，也讓居民生活陷入混亂，縣府為此整合縣內鄉鎮市公所清潔隊的人力與機具南下馳援，執行道路清掃、垃圾搬運等作業。台南市民也為他們加油打氣，讓他們士氣高昂。

    他說，為期5天的台南災後清理支援行動在18日畫下句點，謝謝清潔隊弟兄的堅持與團隊合作；也謝謝每一位台南鄉親的加油打氣與溫暖回應，是市民的鼓勵，讓他們更加堅定完成任務。儘管他們已卸下裝備，但「彼此守望」的心仍在。願災後的台南早日恢復生機，願這份跨縣市的溫暖繼續在土地上流動。

    彰化縣政府率鄉鎮市公所清潔隊員抵台南支援清掃風災過後的垃圾。（圖由縣府提供）

    彰化縣政府率鄉鎮市公所清潔隊員抵台南支援清掃風災過後的垃圾。（圖由縣府提供）

    彰化縣30多名清潔隊員抵台南支援清掃風災過後的垃圾。（圖由縣府提供）

    彰化縣30多名清潔隊員抵台南支援清掃風災過後的垃圾。（圖由縣府提供）

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