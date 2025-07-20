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    光電浮台散落未在期限內清除 屏縣府開罰廠商25.2萬元

    旭東在丹娜絲颱風後清理離岸太陽光電系統浮台。（資料照，屏縣府提供）

    旭東在丹娜絲颱風後清理離岸太陽光電系統浮台。（資料照，屏縣府提供）

    2025/07/20 12:24

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕旭東環保公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」，在丹娜絲颱風過境時浮台結構物散落漂流，且未在屏東縣府限期的48小時內、即本月9日下午2時前清除完畢，經清點共42件，縣府依廢棄物清理法，每件裁處最高罰額6000元，經旭東陳述意見程序完畢，屏縣府18日開罰，共開出25萬2000元罰鍰。

    經濟部核准旭東公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫案」，該公司依「近岸海域及公有自然沙灘獨占性使用管理辦法」向縣府申請取得計畫作業海域，颱風過後散落岸邊的浮台結構物因未於期限內清理完畢，縣府依同法第16條第1項第3款規定，使用行為對公共通行或公共水域之使用有加重影響之虞，期限屆滿仍未改善，除裁處旭東公司停止使用3個月，也開罰。

    屏東縣府環保局說明，9日下午2時期限一到，稽查人員到場巡視，仍有未清除完浮台結構體，依違反廢棄物清理法第27條第2條規定，每件裁處6000元，採按件處罰，當日共開出42件罰單，15日旭東陳述意見後，18日開出罰單，裁罰金額共25萬2000元。

    旭東公司指出，還未接獲裁罰的文件，但尊重縣府的裁罰，浮台的清除情形，有2處卡在林邊鄉水利國小對面海堤的消波塊、另處在枋寮水管牆，受限海象、氣候還無法處理，但會盡快完成移除。

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