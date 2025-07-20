75歲老電扇維修師 鄭清木：每支老電扇都有故事

75歲的鄭清木，是老電扇維修師傅。（記者歐素美攝）

2025/07/20 12:21

〔記者歐素美／台中報導〕 台中市豐原區75歲的鄭清木，是老電扇維修師傅，工作室堆積著上百支待修的老電扇，他表示，每支老電扇都有故事，桃園一名男子上週拿了一支具有90年歷史的老電扇請他修復，因為這支電扇有全家三代人的回憶，是阿公的遺物，父親臨終前叮嚀他一定要修好，如今終於完成父親遺願。

鄭清木退伍時，剛好同學父親開電扇工廠需要採購員，他與電扇從此結下不解之緣，陸續到電扇代工廠等工作，民國75年到101年則回家幫忙當齒模技術員，退休後，許多朋友拜託他開工作室維修老電扇，因為會維修老電扇的師傅很少，他才重操舊業。

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鄭清木說，老電扇維修工作室開設10多年來，客人越來越多，而且來自全國各地，還好目前已找到一名好幫手兼徒弟，可將這項技術傳承下去。

鄭清木表示，台灣本土製的老電扇早期有大同、順風、生原、新統、明光和華電等廠牌，老電扇都是真材實料製作，馬達和線圈飽和，扇葉角度可扇出大風量，不像現在多數電扇多為平扇葉片。

目前仍有多人使用老電扇，鄭清木說，不只懷舊，更因老電扇耐用。許多送來維修的老電扇都使用30年以上，任何問題他都可維修，零件也可替換，維修後至少可再使用5年。

除了上週一名桃園男子帶著家中老電扇維修，因為電扇是阿公留下來的，父親臨終前交待他一定要修好；還有一名男子帶著2支老電扇到工作室要維修，因為老電扇是母親留下的，很耐用，只是偶爾葉片有點小故障，希望鄭清木能幫忙修復。

鄭清木的工作室堆積著上百支待修的老電扇。（記者歐素美攝）

鄭清林對各種老電扇如數家珍。（記者歐素美攝）

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