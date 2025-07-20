為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園5大主題觀光摺頁亮相 搭配專屬造型吊卡超時尚

    桃園市5款全新觀光摺頁亮相，並搭配專屬造型吊卡。（觀旅局提供）

    桃園市5款全新觀光摺頁亮相，並搭配專屬造型吊卡。（觀旅局提供）

    2025/07/20 11:24

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市5款全新觀光摺頁亮相，涵蓋濱海風光、山城秘境、文化體驗、美食品味及親子手作，內容集結旅遊景點、美食亮點與各式旅遊體驗推薦等資訊，並標註YouBike站點、台灣好行路線及自行車遊程，摺頁還搭配專屬造型吊卡，除可於桃園旅服中心免費索取，亦可線上下載收藏。

    觀旅局表示，5款觀光摺頁分別為「吃吃的愛–打卡桃園美食」、「山山惹人愛–暢遊大龍門」、「愛橫簡單–探索北橫」、「海蠻喜歡–漫遊珍珠海岸」、「桃人喜歡–旅遊體驗」，在設計上跳脫傳統文宣形式，導入潮流掛飾概念，每款摺頁皆搭配專屬造型吊卡，包括碗公、小魚、山峰、公路與雲朵等造型，象徵各自代表的旅遊主題風格。

    觀旅局表示，摺頁內容集結旅遊景點、美食亮點與各式旅遊體驗推薦等資訊，並標註YouBike站點與台灣好行路線，鼓勵民眾以低碳方式暢遊桃園，同時也精選多條自行車遊程，推薦旅客以輕鬆步調騎遊桃園，細細品味山海風光與在地風情。

    觀旅局表示，5款全新摺頁不僅整合桃園觀光資源，更透過創意設計，重新詮釋旅遊文宣的樣貌，可於桃園火車站旅遊服務中心、中壢火車站旅遊服務中心及高鐵桃園站旅遊服務中心免費索取，也可至「桃園觀光導覽網」線上下載電子檔（https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/multimedia/publication）。

    桃園市5款全新觀光摺頁亮相，並搭配專屬造型吊卡。（觀旅局提供）

    桃園市5款全新觀光摺頁亮相，並搭配專屬造型吊卡。（觀旅局提供）

    桃園市5款全新觀光摺頁亮相，並搭配專屬造型吊卡。（觀旅局提供）

    桃園市5款全新觀光摺頁亮相，並搭配專屬造型吊卡。（觀旅局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播