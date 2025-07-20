桃園5大主題觀光摺頁亮相 搭配專屬造型吊卡超時尚

桃園市5款全新觀光摺頁亮相，並搭配專屬造型吊卡。（觀旅局提供）

2025/07/20 11:24

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市5款全新觀光摺頁亮相，涵蓋濱海風光、山城秘境、文化體驗、美食品味及親子手作，內容集結旅遊景點、美食亮點與各式旅遊體驗推薦等資訊，並標註YouBike站點、台灣好行路線及自行車遊程，摺頁還搭配專屬造型吊卡，除可於桃園旅服中心免費索取，亦可線上下載收藏。

觀旅局表示，5款觀光摺頁分別為「吃吃的愛–打卡桃園美食」、「山山惹人愛–暢遊大龍門」、「愛橫簡單–探索北橫」、「海蠻喜歡–漫遊珍珠海岸」、「桃人喜歡–旅遊體驗」，在設計上跳脫傳統文宣形式，導入潮流掛飾概念，每款摺頁皆搭配專屬造型吊卡，包括碗公、小魚、山峰、公路與雲朵等造型，象徵各自代表的旅遊主題風格。

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觀旅局表示，摺頁內容集結旅遊景點、美食亮點與各式旅遊體驗推薦等資訊，並標註YouBike站點與台灣好行路線，鼓勵民眾以低碳方式暢遊桃園，同時也精選多條自行車遊程，推薦旅客以輕鬆步調騎遊桃園，細細品味山海風光與在地風情。

觀旅局表示，5款全新摺頁不僅整合桃園觀光資源，更透過創意設計，重新詮釋旅遊文宣的樣貌，可於桃園火車站旅遊服務中心、中壢火車站旅遊服務中心及高鐵桃園站旅遊服務中心免費索取，也可至「桃園觀光導覽網」線上下載電子檔（https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/multimedia/publication）。

桃園市5款全新觀光摺頁亮相，並搭配專屬造型吊卡。（觀旅局提供）

桃園市5款全新觀光摺頁亮相，並搭配專屬造型吊卡。（觀旅局提供）

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