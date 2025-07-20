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    家人師長齊力支持 竹縣學子林奕黎完成精彩「游於藝之旅」

    竹北國小學生林奕黎參加第16屆「廣達游藝獎導覽達人競賽」總決賽，勇奪國小組首獎。（圖擷取自新竹縣政府官網）

    竹北國小學生林奕黎參加第16屆「廣達游藝獎導覽達人競賽」總決賽，勇奪國小組首獎。（圖擷取自新竹縣政府官網）

    2025/07/20 11:52

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北國小學生林奕黎參加第16屆「廣達游藝獎導覽達人競賽」總決賽，以活潑逗趣的解說風格，結合精心整理的圖片道具，巧妙地將藝術作品與生活經驗連結，讓觀眾產生共鳴，在全國和馬來西亞、印尼的參賽學子中脫穎而出，贏得評審青睞，榮獲國小組首獎的肯定。

    除了林奕黎表現出色，誠正中學陳同學也於中學組獲得優等獎佳績。縣長楊文科恭喜獲獎學生在激烈競爭中展現實力，並感謝師長默默耕耘與付出，讓學生們透過導覽表達與思考，開啟更多元的學習視野，體現生命教育的深遠意義。

    林奕黎分享，她讀國小3年級時就十分崇拜在舞台上進行導覽的學長姐，升上4年級後便積極參與校內的「導覽小尖兵」培訓課程，今年已是第2年挑戰導覽任務。她坦言，備賽過程曾因壓力一度想放棄，幸好有家人鼓勵與老師的專業指導，才能堅持到最後，完成這場精彩又難忘的「游於藝之旅」。

    林奕黎感謝家人的鼓勵及竹北國小所有師長的指導，尤其特別來到廣達集團總部廣藝廳賽事現場為她加油打氣的「向日葵加油團」。

    竹北國小師生組成「向日葵加油團」為林奕黎加油打氣。（圖擷取自新竹縣政府官網）

    竹北國小師生組成「向日葵加油團」為林奕黎加油打氣。（圖擷取自新竹縣政府官網）

    竹北國小學生林奕黎參加「廣達游藝獎導覽達人競賽」總決賽表現出色。（圖擷取自新竹縣政府官網）

    竹北國小學生林奕黎參加「廣達游藝獎導覽達人競賽」總決賽表現出色。（圖擷取自新竹縣政府官網）

    林奕黎練習藝術導覽。（圖擷取自新竹縣政府官網）

    林奕黎練習藝術導覽。（圖擷取自新竹縣政府官網）

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