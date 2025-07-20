南投高中校長傅國樑榮獲師鐸獎 即將榮退轉任私校

南投高中校長傅國樑作育英才無數，榮獲師鐸獎肯定。（記者張協昇攝）

2025/07/20 11:15

〔記者張協昇／南投報導〕教育部18日公布今年師鐸獎獲獎名單，國立南投高中校長傅國樑以卓越的教育績效與奉獻精神獲獎。投身教育界達36年的傅國樑，即將於8月退休，轉任私校台中光華高工校長繼續作育英才，榮退前夕能獲得象徵教育界最高榮譽的師鐸獎，可謂雙喜臨門，也彰顯了他長年來對教育工作的深厚熱情與不懈追求的肯定。

畢業於國立台灣科技大學的傅國樑，教育生涯多姿多彩，早年曾擔任工研院機械所工程師，後來轉任教職，在光華高工、草屯商工等學校任職期間，積累了豐富的教學與管理經驗，並取得博士學歷，逐步晉升國立高中校長行列。

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傅國樑擔任南投高中5年校長期間，致力於課程創新與打造優質學習環境，推動多項教育改革，包括成立雙語與數理實驗班，為學生提供了更好的學習資源與沉浸式英語學習環境，還成立了多項獎學金制度，除激勵優秀學生，為了不讓貧窮影響學生受教權，也為中低收入學生提供資助，並撰寫心靈雞湯勉勵講稿，鼓勵學生奮發向上，幫助他們順利完成頂尖大學學業，打破了南投家長與國中生就讀台中明星高中的迷思，提升優秀學生就近入學意願。

傅國樑將於8月1日榮退，由校友廖倉祥接任校長，傅國樑表示很感謝投高專業盡職的老師與優良的行政團隊，與他一起努力推動校務發展，由於同仁的堅持與默默付出，看到無數學生蛻變、成長，是支持他堅定從事教育工作的主要動力，期盼新任校長為投高注入新的活力與契機，再創辦學巔峰。

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