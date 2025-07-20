低壓帶影響整週！各地天氣不穩 菲律賓東方恐再有熱帶擾動發展

未來降雨趨勢及天氣。（圖為中央氣象署提供）

2025/07/20 11:11

〔記者林志怡／台北報導〕輕度颱風薇帕快閃路過台灣南方海面，今日已逐漸遠離，但台灣仍持續受低壓帶及颱風外圍雲系影響，天氣不穩定。中央氣象署提醒，未來一週各地容易有雨，尤其今明2天東半部地區雨勢較大，且西半部地區午後雷陣雨可能持續至傍晚過後，菲律賓東方也不排除再有熱帶擾動發展，並在本週北上靠近台灣。

中央氣象署預報員張竣堯指出，輕度颱風薇帕今早位於鵝鑾鼻西方400公里海面，已逐漸遠離並往廣東沿海前進，但台灣仍受低壓帶及薇帕颱風外圍雲系影響，天氣持續不穩定，並不時有雲簇移入陸地區域。

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另菲律賓東方不排除再有熱帶擾動發展，本週一至週三是重要的觀察時間點，現階段對於後續的天氣系統強度、移動路徑仍有很大的不確定性，但目前預估天氣系統將於週三至週五北移，並有機會接近台灣。

張竣堯說明，今日上午的雨區以東半部地區為主，尤其台東地區日累積雨量有機會達到100至150毫米以上，氣象署持續對花東、恆春等地發布豪雨特報，且因台灣海峽雲簇發展明顯，金馬下半天後可能有局部大雨，另中部以北須注意35度以上高溫，尤其桃園、新竹局部可能有36度高溫。

未來一週受到低壓帶影響，雲多且偶有降雨，極端高溫機率較低，氣溫普遍落在30至34度，但沒下雨時感受悶熱，另今明2天各地容易有降雨，並有局部大雨或豪雨，花東雨勢尤其明顯，西半部地區的午後雷陣雨時間也較長，且有機會持續至傍晚過後。

下週二至週六仍受低壓帶影響，但下週二、週三因低壓系統位於台灣東部外海，台灣周圍偏東風，雨勢較今明趨緩，花東仍有局部大雨，各地容易有雨；下週四至週六隨著低壓往北移動，不定時有北風帶來水氣，北部、東半部地區有陣雨或雷雨，中南部地區多雲、有午後雷陣雨。

今日高溫提醒。（圖為中央氣象署提供）

天氣提醒。（圖為中央氣象署提供）

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