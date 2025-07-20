台師大女足抽血記者會 前學生會長批多項疏失

台師大女足抽血案，校方19日召開記者會說明並道歉。（資料照）

2025/07/20 15:44

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台師大女足抽血事件引發全國關注，校方19日與教練周台英、研究計畫主持人陳忠慶等人召開記者會說明並道歉，不過，台師大前學生會長陳亮均對此在臉書發文，直指當中存在許多問題。

陳亮均臉書指出，台師大明明可以在平日、更大的會議室舉行記者會，沒想到卻選擇在週六（19日）和較小的會議室召開，當天便以假日行政大樓不對外開放、空間已滿為由，派遣駐警阻止學生入場旁聽。

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陳亮均強調，他並沒有想去做任何抗議，就只是想旁聽而已，結果根本進不去，他之前一直都善意解讀校方的行為，也試圖相信校方願意誠懇處理，沒想到行政單位對學生想旁聽一事不屑一顧，僅回答「你可以去看直播」，結果校方本身的直播也沒做好，明明過去在重大儀式時都播好播滿，讓人不禁懷疑「遇到醜聞就小巷子道歉」。

陳亮均表示，台師大本來可以在上午或早一點的時間辦記者會，但當天選擇在下午舉行，使得媒體後續處理工作變得很趕，這也和過去台師大開記者會的慣例不符。

陳亮均說，最惡質的地方在於記者會之後緊接著就是下午4時的校教評會，使得周台英、陳忠慶等人以要參加校教評會為理由，限制媒體提問次數並執意終止記者會，讓他不禁懷疑都當到大學教授了，難道不會知道這件事相當受到矚目。

陳亮均強調，女足抽血案之所以鬧得全台矚目，主要是因為過去幾個月來校內機制沒有處理好、周台英沒有誠懇道歉，而且教評會還推翻霸凌委員會的處分建議，使得受害學生在遲遲等不到交代之下於社群媒體上發聲，從而演變成如今的公關危機。

陳亮均總結，台師大校方記者會的問題，在於整場記者會只有行政單位和周台英、陳忠慶的聲音，沒有事件對造，而且還禁止台師大學生入場旁聽，整個內容也沒有什麼誠意，周台英、陳忠慶甚至中途落跑跑去開教評會。

陳亮均說，他認為校方作出妥善的處分確實需要時間，但不能只是給出「符合社會期待」的處分，把它當成一場「公關危機」就此結束，這絕對是最要不得的心態。

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