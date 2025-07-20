桃園3里長化身溫暖社區爸媽 伴脆弱家庭孩子度過暑假

龍潭區聖德里長徐春淼開辦免費暑期陪伴課程，帶著孩子進行生態導覽、體驗在地採茶文化等。（民政局提供）

2025/07/20 11:09

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕多數學子把握暑假時間旅遊、學習各項才藝，但脆弱家庭在此時反而常被忽視，桃園市龍潭區聖德里、八德區興中里、桃園區瑞慶里3里，主動開辦「社區兒童陪伴計畫」，里長化身社區爸媽協助安排多元學習活動，豐富孩子們的暑假生活。

龍潭區聖德里長徐春淼說，觀察到社區裡不少家庭，因家長工作繁忙，孩子缺乏照顧，2018年起結合志工、永鄰基金會建立支持系統，提供孩子課後輔導，計畫上軌道後他於去年卸下重任，將課輔任務交棒給學校及永鄰基金會，自己則開辦免費暑期陪伴課程，帶著孩子進行生態導覽、體驗在地採茶文化等，讓孩子在學習與生活中找到平衡。

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八德區興中里長高資穎說，因參與原住民營隊而萌生對兒童陪伴的熱情，2024年起與市府合作成立「興中里小衛星」，每天親自張羅晚餐、處理行政事務、串聯社區資源，為脆弱家庭孩子打造有愛的學習環境，即使未來卸任也會持續投入服務，希望接住每個有需要的孩子。

桃園區瑞慶里長黃欣韻分享，曾經有個孩子在深夜受暴後直奔她家求助，於是她設立「家暴關懷站」，提供里民一個安全的避風港，並從2019年開始著手寫計畫、找資源，引進兒童瑜珈、3D列印、創意手作與職人體驗等課程，堅信「靠社區力量可以改變孩子的一生」，只要提供同等資源，1顆落在貧瘠土地的種子也能迎來盛開之時。

民政局長劉思遠表示，里長是社區治理的第1線，更是推動兒少友善政策的重要推手，感謝願意用心陪伴孩子的里長們，用實際行動彌補家庭照顧的空缺，讓愛與安全不因假期而缺席，民政局也將於8月11日舉辦桃園市各區基層民政人員業務法令培訓，課程涵蓋性侵害及數位暴力防治與責任通報規範，提升里幹事對脆弱家庭的辨識與協助能力，協助里長進行兒童保護與脆弱家庭通報。

龍潭區聖德里長徐春淼開辦免費暑期陪伴課程，帶著孩子進行生態導覽、體驗在地採茶文化等。（民政局提供）

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