台南災區仍未完全恢復訊號 陳亭妃：通訊救災處理零分

陳亭妃說，災區缺乏訊號，民眾在難以接收即時資訊的情形下，將會拖延災後重建的工作。（圖由陳亭妃提供）

2025/07/20 11:23

〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，造成台南溪北地區水、電、通訊等民生基礎設施毀損，至今災區的通訊仍未完全恢復。立委陳亭妃說，她連日勘查協助民眾反映需求，其中無法正面得到訊息的就是台南仍有部分地區至今只有微弱通信訊號，仍然通訊不良。救災如同作戰，這次在通訊的救災處理，根本就是零分。

陳亭妃指出，丹娜絲颱風造成通信網路斷訊，讓受災狀況無法對外通報，也就無法在第一時間得到救援，再加上沒水、沒電，讓民眾感覺自己在孤島一樣，求助無門。尤其風災過後至今14天，訊號一樣不穩定。民眾在難以接收即時資訊的情形下，極有可能造成更嚴重的損害，也會拖延災後重建的工作。

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陳亭妃說，電信業者的責任到底在哪裡？政府機關的監督機制又何在？如果台灣面對一個丹娜絲颱風就束手無策了，如何再面對下一個颱風？行政院相關部會一定要將丹娜絲颱風變成一個警惕，全面進行檢討，並且要求電信業者提出對策，如何預防全面斷訊的狀況？然後又如何在第一時間搶救所有的通訊系統？救災如同作戰，這次在通訊的救災處理，根本就是打零分，到現在還在亂，還束手無策。

她說，救災如同作戰，如何修復、預防應對下次災難，政府與業者必須全盤檢討。相關部會如交通部、NCC、數發部等，應要求及監督電信業者負起責任，訂出所有電信通訊防災與救災的流程，不能再讓民眾在災難中還要承受惶恐孤立的恐懼。

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