為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    傳簡奇陞開始被足球圈攻擊 她站出來喊話：誰敢動人脈出手就封殺

    台師大抽血案的吹哨者簡奇陞傳出被足球圈攻擊，對此全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，教育圈需要簡奇陞和她的女足隊員們，並強調若是誰敢動用人脈影響簡的教職生涯，「換我們封殺你們」。（資料照）

    台師大抽血案的吹哨者簡奇陞傳出被足球圈攻擊，對此全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，教育圈需要簡奇陞和她的女足隊員們，並強調若是誰敢動用人脈影響簡的教職生涯，「換我們封殺你們」。（資料照）

    2025/07/20 11:58

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台師大女足隊「抽血換學分」爭議延燒，昨（19日）下午包括涉案教練周台英等人出面道歉。不過知名球評石明謹昨日透露，足球圈已有人開始攻擊吹哨學生簡奇陞，對此全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，教育圈需要簡奇陞和她的女足隊員們，並強調若是誰敢動用人脈影響簡的教職生涯，「換我們封殺你們」。

    黃湘仙昨日在臉書發文指出：「聽說足球圈已經開始在攻擊簡同學，我想呼籲教育圈的前輩、同輩、後輩們，站出來支持且力邀簡同學到校實習、任教，教育圈需要這麽優秀的簡老師。」黃湘仙也提到她前天在臉書社團發文的內容，她在貼文中直言：「誰敢用關係人脈影響簡同學的教職生涯，只要讓我掌握到任何一點消息，在這個大缺師的時期，我會一一公佈，換我們封殺你們。」

    黃湘仙公開對外界喊話：「各位前輩、校長、主任、老師甚至家長們，我們一起用行動力，讓簡同學和她的女足隊員們知道，教育圈需要她們，不會混不下去！」黃湘仙也在留言處補充：「其實我的重點在：如果有些拐瓜劣棗配合某些勢力影響她們的學校、校長、主任等，我們真的會封殺你們唷！啾咪～到時候找不到老師，就不要哭。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播