傳簡奇陞開始被足球圈攻擊 她站出來喊話：誰敢動人脈出手就封殺

台師大抽血案的吹哨者簡奇陞傳出被足球圈攻擊，對此全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，教育圈需要簡奇陞和她的女足隊員們，並強調若是誰敢動用人脈影響簡的教職生涯，「換我們封殺你們」。（資料照）

2025/07/20 11:58

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台師大女足隊「抽血換學分」爭議延燒，昨（19日）下午包括涉案教練周台英等人出面道歉。不過知名球評石明謹昨日透露，足球圈已有人開始攻擊吹哨學生簡奇陞，對此全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，教育圈需要簡奇陞和她的女足隊員們，並強調若是誰敢動用人脈影響簡的教職生涯，「換我們封殺你們」。

黃湘仙昨日在臉書發文指出：「聽說足球圈已經開始在攻擊簡同學，我想呼籲教育圈的前輩、同輩、後輩們，站出來支持且力邀簡同學到校實習、任教，教育圈需要這麽優秀的簡老師。」黃湘仙也提到她前天在臉書社團發文的內容，她在貼文中直言：「誰敢用關係人脈影響簡同學的教職生涯，只要讓我掌握到任何一點消息，在這個大缺師的時期，我會一一公佈，換我們封殺你們。」

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黃湘仙公開對外界喊話：「各位前輩、校長、主任、老師甚至家長們，我們一起用行動力，讓簡同學和她的女足隊員們知道，教育圈需要她們，不會混不下去！」黃湘仙也在留言處補充：「其實我的重點在：如果有些拐瓜劣棗配合某些勢力影響她們的學校、校長、主任等，我們真的會封殺你們唷！啾咪～到時候找不到老師，就不要哭。」

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