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    台日友好患難見真情 日本5城市募款助台南災後重建

    山形市政府在市府1樓設置台南風災的募款攤位。（圖由南市府提供）

    山形市政府在市府1樓設置台南風災的募款攤位。（圖由南市府提供）

    2025/07/20 10:55

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市日前遭逢丹娜絲颱風襲擊，造成多處地區發生災情，日本媒體也大幅報導，與台南市友好的許多日本城市，更在第一時間就捎來關心，包括友誼市山形市、弘前市、本庄市，以及跟台南同為電影《青春18x2》主場景的福島縣只見町等城市也主動對市民發起為台南賑災募款，而台南的友誼市山口縣更預計在下週親自來台捐贈善款。

    此外，上週包括日本首相石破茂、日華懇會長古屋圭司、前首相安倍晉三夫人安倍昭惠女士等，均發聲表達對台南的深切關懷和慰問。對於日本各界對台南的援助和關心，市長黃偉哲代表台南市民致上誠摯謝意。

    黃偉哲表示，台灣跟日本都經歷過許多天然災害侵襲，對彼此的情況最能感同身受，因此長期以來總在艱困時刻相互扶持，完全體現出患難見真情的真諦。不管是募款或是關懷，都讓台南人銘感於心，這次台南雖然遭受無情天災的襲擊，但也從日本城市對台南的慰問跟援助，在在見證風雨吹不散的人間真情，期盼災民生活能夠儘速恢復如常。

    日本本庄市為台南風災所設置的募款箱。（圖由南市府提供）

    日本本庄市為台南風災所設置的募款箱。（圖由南市府提供）

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