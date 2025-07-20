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    金門酒廠契作苗栗高粱遇颱風慘收 每公頃2.8萬救助

    苗栗縣與金門酒廠簽訂的一期高粱，受丹娜絲颱風摧殘及淫雨霏霏的不利天氣，導致穗上發芽嚴重影響品質與收成。（圖由苗縣府提供）

    苗栗縣與金門酒廠簽訂的一期高粱，受丹娜絲颱風摧殘及淫雨霏霏的不利天氣，導致穗上發芽嚴重影響品質與收成。（圖由苗縣府提供）

    2025/07/20 10:45

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣與金門酒廠簽訂的一期高粱契作面積約37公頃，受丹娜絲颱風摧殘及淫雨霏霏的不利天氣，導致穗上發芽嚴重影響品質與收成，經縣府與農政相關單勘查，達農業天然災害標準，農業部已公告自即日起到8月1日受理申請，每公頃救助2萬8000元。

    縣府農業處指出，苗栗縣與金門酒廠契作的一期作高粱，栽種面積約37公頃，以通霄鎮21公頃最多，其次為後龍鎮8公頃及苑裡鎮7公頃，還有部分零星契作。

    7月是高粱收穫期，受丹娜絲颱風摧殘及淫雨霏霏的不利天氣，導致穗上發芽嚴重影響品質與收成。經縣府邀農糧署北區分署長林傳琦、苗栗區農業改良場長施佳宏等人勘查，達天然災害救助標準。

    農業部也於18日公告苗栗縣高粱為天然災害救助項目，自19日起到8月1日，損害率達20%以上的農友請逕向在地鄉鎮公所申辦，救助額度每公頃2萬8000元。

    高粱穗發芽嚴重影響品質與收成。（圖由苗縣府提供）

    高粱穗發芽嚴重影響品質與收成。（圖由苗縣府提供）

    苗縣府邀農糧署北區分署長林傳琦、苗栗區農業改良場長施佳宏等人勘查。（圖由苗縣府提供）

    苗縣府邀農糧署北區分署長林傳琦、苗栗區農業改良場長施佳宏等人勘查。（圖由苗縣府提供）

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