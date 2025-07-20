振興災後觀光 南市將軍串聯地方打造海味慢旅

振興災後觀光，「將軍海味慢旅」串聯在地漁村飲食。（圖由將軍區公所提供）

2025/07/20 10:33

〔記者王涵平／台南報導〕振興災後觀光，將軍區評估場域安全後，「將軍海味慢旅」活動如期舉行，串聯在地藝術、漁村飲食、海港環境與紅樹林生態，帶領遊客感受將軍區的海洋魅力。

將軍區長許博森表示，海味慢旅活動在本月初開放報名後2分鐘即額滿，但丹娜絲颱風重創台南，因此決定在確認路線安全無虞後決才舉辦，感謝各單位積極協助復原工作，「將軍海味慢旅」進行全線場域勘查與風險評估後如期舉行。

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活動由方圓美術館展開，專業導覽老師帶領民眾認識結合濱海記憶與人文情感的藝術作品，從文化層面了解將軍區的歷史脈絡與人文風貌，再轉往雙吉船之棧享用在地漁民當日現撈漁獲料理，南方四島風味料理強調食材原味，每一口都鮮味滿滿。

「海洋擴香石DIY」以回收海洋廢棄物作為創作素材，傳遞資源循環與海洋保育觀念，以及廣受大小朋友喜愛的「虱目魚丸DIY」，參加者在手作過程中瞭解在地虱目魚產業鏈，寓教於樂，最後前往馬沙溝紅樹林區近距離觀察紅樹林生態，體驗無傷釣螃蟹的趣味與自然共處的智慧。

將軍區「將軍海味慢旅」活動「海洋擴香石DIY」以回收海洋廢棄物作為創作素材。（圖由將軍區公所提供）

虱目魚丸DIY透過手作過程瞭解在地虱目魚產業鏈。（圖由將軍區公所提供）

振興災後觀光，將軍區評估場域安全後，「將軍海味慢旅」活動如期舉行，串聯在地藝術、漁村飲食、海港環境與紅樹林生態，帶領遊客感受將軍區的海洋魅力。（圖由將軍區公所提供）

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