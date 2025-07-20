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    對照圖秒懂！暴雨中的台中大坑步道 瞬間翻臉變湍急「小黃河」

    午後暴雨導致溪流暴漲如同山洪爆發。（吳姓民眾提供）

    午後暴雨導致溪流暴漲如同山洪爆發。（吳姓民眾提供）

    2025/07/20 10:40

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市大坑9號步道素有「最親民健行路線」美名，平日為親子、長者及登山新手的熱門選擇，不過，近日一場午後豪雨卻讓這條溫柔的綠意小徑，瞬間變了臉，民眾拍下對照畫面，一邊是晴朗天氣中孩童背著書包歡樂健走，另一張則是雨水狂洩、溪流暴漲如同山洪爆發，景象震撼。

    照片中可見，原本平靜的步道竟成為濁流通道，山徑旁的小溪暴漲溢流，夾帶著泥沙與落葉急速奔流。水勢不僅覆蓋道路，甚至衝破水泥結構，令人擔心行人安全，比對平日畫面，步道兩旁原本是綠樹成蔭，民眾及孩童成群結伴健行，完全難以想像轉變竟如此劇烈。

    吳姓山友表示，午後短時強降雨常發生於夏季，部分山區地形陡峭、排水不及，很容易出現瞬間暴漲的情況，甚至有步道成為天然溪道的風險，「這裡平常走起來很舒服，但下雨後變得超可怕！」

    風景區管理所表示，登山活動應隨時關注天氣變化，尤其在夏季颱風季或午後對流強烈時段，應儘早下山或避免進入山區，並建議隨身攜帶簡易雨具、手機保持電力及通訊暢通。

    而大坑步道以其便利與景色吸引大量人潮，但近年極端天氣突顯出「親民不等於零風險」的事實，山區安全絕不能掉以輕心。

    孩童背著背包歡樂健走。（吳姓民眾提供）

    孩童背著背包歡樂健走。（吳姓民眾提供）

    近日一場午後暴雨，步道瞬間變洶湧洪流。（吳姓民眾提供）

    近日一場午後暴雨，步道瞬間變洶湧洪流。（吳姓民眾提供）

    大坑9號步道素有「最親民健行路線」之稱。（吳姓民眾提供）

    大坑9號步道素有「最親民健行路線」之稱。（吳姓民眾提供）

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