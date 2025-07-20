超過使用年限 高雄中華一路人行天橋7月下旬開拆

中華一路天橋拆除前現況。（道工處提供）

2025/07/20 10:21

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄鼓山區與左營舊城區交界的中華一路人行天橋，曾是守候學童及居民跨越車流的主要通道，因為超過使用年限，高市工務局道工處今表示，預計7月下旬啟動拆除工程。

道工處說明，為推動舊城周邊人本通行空間及市容景觀優化，將天橋拆除、配合設置地面型行人穿越道與相關號誌系統，橋梁結構體採夜間調運他處，非現地打除、減少對日間交通衝擊，確保拆除過程中人車動線清晰，並避免施工產生過大噪音與粉塵影響當地居民。

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道工處補充，天橋西側相鄰的舊中山國小（原址改建鼓山運動中心、幼兒及長照園區）正進行外圍人行環境改造中，包含鋪面翻新、 綠帶整理、路口動線與無障礙設施調整等，整體完工後將提供更為開闊舒適的街景空間，結合運動發展局鼓山運動中心及衛生局、社會局 「綜合型幼兒及長照服務園區」，健全社區生活環境，營造全齡友善共融場域。

道工處指出，天橋將於7月21日起進行拆除工程，期間將按工進實施車流管制、車道封閉、調撥等措施，現場安排義交引導交維，屆時請用路人配合注意警示標誌並減速慢行或提前改道。

中華一路天橋拆除前現況。（道工處提供）

中華一路天橋拆除吊運路線。（道工處提供）

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