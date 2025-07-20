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    澎湖花火節湖西場湧爆滿人潮 交通大亂引民怨

    澎湖花火節地方特色場前進湖西沙港，吸引爆滿人潮。（記者劉禹慶攝）

    澎湖花火節地方特色場前進湖西沙港，吸引爆滿人潮。（記者劉禹慶攝）

    2025/07/20 10:17

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年澎湖國際海上花火節即將進入尾聲！昨（19）日晚在湖西鄉沙港天后宮前廣場，舉行與「茹夏之音･樂動湖西」聯名盛會，吸引大批人潮湧入，出現難得一見的盛況，但由於沙港為鄉間道路，出入東石至成功路段又長期施工，導致車流回堵，交通秩序大亂，引發不少民怨。

    活動特別邀請「一點草木」與「風城女孩」帶來動人的音樂演出，結合風茹主題、文創品牌與特色小吃所打造的「星空市集」，營造濃濃夏日風情。壓軸登場的長達12分鐘絢麗煙火秀，更將全場氣氛推向最高潮。

    會場推薦風茹茶是湖西的在地特色青草茶，清涼解渴、口感獨特，深受鄉親及遊客的喜愛。近年，在縣府、公所與縣農會的積極推廣及技術輔導下，湖西的風茹人工栽培技術日益精進，種植面積目前佔全縣8成以上，其中白坑村更是主要產區。為了提升產品附加價值，相關業者更開發出風茹茶包、風茹茶凍、風茹奶茶等多元化產品，廣受市場好評，使風茹茶成為遊客造訪澎湖時的必喝飲品。

    由於進出沙港的主要道路，為2條單線雙向道，遊覽車就吃掉一半寬度，而自用車、出租車又亂停路邊，有的更離譜停在轉彎處，雖然馬公警分局派員現場維持秩序，但昨晚車流動線大亂，足足開30分鐘才出沙港，沒想到回203縣道才發現往馬公也是大塞車。

    花火節地方限定最終場：7月25日（五）晚上8時西嶼鄉《西嶼西遊記》，地點：三仙塔景觀台。

    湖西沙港花火場車流秩序大亂，引發不少民怨。（記者劉禹慶攝）

    湖西沙港花火場車流秩序大亂，引發不少民怨。（記者劉禹慶攝）

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