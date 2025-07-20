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    花蓮玉里鎮傳淹水、土石流！連夜預防性撤離

    受到颱風薇帕外圍環流影響，花蓮縣南區富里鄉、玉里鎮截至今天上午為止，2天的累積雨量已逾400毫米，玉里客城一帶淹水，源城里發生土石流淹沒道路。（玉里鎮公所提供）

    受到颱風薇帕外圍環流影響，花蓮縣南區富里鄉、玉里鎮截至今天上午為止，2天的累積雨量已逾400毫米，玉里客城一帶淹水，源城里發生土石流淹沒道路。（玉里鎮公所提供）

    2025/07/20 09:42

    〔記者王錦義／花蓮報導〕受到颱風薇帕外圍環流影響，花蓮縣南區富里鄉、玉里鎮截至今天上午為止，2天的累積雨量已逾400毫米，玉里客城一帶淹水，源城水源路發生土石流淹沒道路，玉里鎮公所昨晚7點半針對部分高危險區域則實施強制撤離，昨深夜11點完成東豐里10人安置於藝文中心收容所，源城里有4人安置於客棧。

    玉里鎮公所指出，昨天下午雨勢變大，源城里發生土石流，公所團隊機具立即進駐，然因雨勢仍大水流湍急，直到晚間7時開始清除土石，搶通道路讓源城民眾能夠出入。晚間6點多發布潛勢溪流黃色警戒，公所立即通知各里於7點30分進行預防性撤離，部分高危險區域則實施強制撤離。截至昨晚11點，已有東豐里10人安置於藝文中心收容所，源城里有4人安置於客棧，其餘民眾則是依親住宿。

    鎮長龔文俊說，這次颱風的影響從氣象署預報水情資訊中已得知可能造成危害，鎮公所於18日即展開預防作業，但是連日的雨勢已超過玉里地區的排水能量，高寮、長良便道已淹沒，客城地區已大淹水，部分區域家庭排水已倒灌，鎮公所將持續掌控所有災情，希望大家保護好自身安全，雨勢已趨緩，積水已退，搶災工作不停歇。

    玉里鎮公所指出，昨天玉長便道引道被部分沖毀而封閉、高寮便道因水位達到橋面也實施預警性封閉，日間陸續傳出各地災情，玉里鎮公所團隊自昨天清晨5時許即開始持續監控各處災害狀況，並於8點開設二級緊急應變中心，鎮長龔文俊更是親自巡視鎮內各處，並指示團隊因應作為，務求讓鎮民受災減輕。

    受到颱風薇帕外圍環流影響，花蓮縣南區富里鄉、玉里鎮截至今天上午為止，2天的累積雨量已逾400毫米，玉里客城一帶淹水，源城水源路發生土石流淹沒道路。（玉里鎮公所提供）

    受到颱風薇帕外圍環流影響，花蓮縣南區富里鄉、玉里鎮截至今天上午為止，2天的累積雨量已逾400毫米，玉里客城一帶淹水，源城水源路發生土石流淹沒道路。（玉里鎮公所提供）

    受到颱風薇帕外圍環流影響，花蓮縣南區富里鄉、玉里鎮截至今天上午為止，2天的累積雨量已逾400毫米，玉里客城一帶淹水，源城水源路發生土石流淹沒道路。（玉里鎮公所提供）

    受到颱風薇帕外圍環流影響，花蓮縣南區富里鄉、玉里鎮截至今天上午為止，2天的累積雨量已逾400毫米，玉里客城一帶淹水，源城水源路發生土石流淹沒道路。（玉里鎮公所提供）

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