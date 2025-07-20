樹人國小快速重建 親子共學發現生活溫度

樹人國小在丹娜絲颱風受創，快速復建後，舉辦藝起學親子夏令營，校長黃世忠表示，藝術重生，讓美在生活中發芽。（圖由樹人國小提供）

2025/07/20 09:11

〔記者王涵平／台南報導〕樹人國小在丹娜絲颱風受創，快速復建後，舉辦藝起學親子夏令營，校長黃世忠表示，藝術重生，讓美在生活中發芽，風災帶來短暫黑暗，讓人更珍惜光明的每一刻。

「2025兒童藝術教育節——藝起學親子夏令營」以「藝起綻放，美力樹人」為主軸，透過藝術實作與親子共學，讓美從課堂延伸到家庭，從創作延伸到日常。

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電影「新魯冰花」故事主角即為時任樹人國小美術教師吳鴻滄，退休後持續推廣藝術教育，美不只是掛在牆上的畫，而是親子一起創作的回憶，是孩子眼裡閃閃發光的創意。

一位參與活動的小朋友開心地說，藍晒燈好酷喔！我很喜歡，想把作品放在我的房間，這樣每天都可以看到。

黃世忠表示，聚焦偏鄉美感教育，期盼讓每位孩子都能有機會親手觸碰藝術、感受創造的喜悅。

夏令營課程由親子一同體驗石膏版畫的雕刻與印製，感受線條與壓印帶來的樂趣。而最受孩子歡迎的，新奇的藍晒技術體驗。透過光影變化與創意構圖，孩子們製作出專屬的個人化作品。

黃世忠校表示，生活中的美，常常就在我們眼前，卻容易被忽略。我們希望透過這樣的活動，讓孩子與家長重新發現生活裡的美好，讓美感力量在地扎根、綻放發芽。

樹人國小在丹娜絲颱風受創，快速復建後，舉辦藝起學親子夏令營，親子共創藝術。（圖由樹人國小提供）

樹人國小在丹娜絲颱風受創，快速復建後，舉辦藝起學親子夏令營。（圖由樹人國小提供）

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