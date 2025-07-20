恐又有新颱風？吳德榮曝熱帶系統路徑、襲台機率

氣象署表示，下週低壓帶影響，天氣仍不穩定，應留意東方熱帶系統發展。氣象專家吳德榮發文提到，各國模式顯示，下週三起有「熱帶系統」逐漸發展。（資料照）

2025/07/20 08:17

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「薇帕」颱風逐漸遠離台灣，朝中國廣東前進。氣象署表示，下週低壓帶影響，天氣仍不穩定，應留意東方熱帶系統發展。氣象專家吳德榮今發文提到，各國模式顯示，下週三（23日）起有「熱帶系統」逐漸發展，歐洲系集模式50次的模擬顯示，以從台灣東側北轉的機率最高，北台灣被侵襲的機率約40%，應密切觀察。

國立中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今（20日）受「薇帕」外圍及季風環流影響，中部以北局部偶雨、氣溫略高，東半部及南部有較大雨勢，要注意連日「大量降雨」致災。

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吳德榮說，最新（20日2時）氣象署「路徑潛勢預測圖」與最新（19日20時）歐洲系集模式皆顯示，今、明兩天「薇帕」挾強風豪雨，侵襲港、澳、廣東沿岸一帶。

他提到，最新模式模擬顯示，明（21日）受季風環流影響，水氣多、大氣不穩定，各地有局部陣雨或雷雨機率，東半部仍有較大雨勢。週二、三（22、23日）仍在季風環流內，大氣不穩定，東半部有明顯降雨，西半部山區午後有局部陣雨或雷雨，並有擴展至部分平地的機率。週四（24日）起的天氣變化，則與季風環流內的發展「熱帶系統」及其動向有關，仍需繼續觀察。

此外，各國模式顯示，下週三（23日）起季風環流內另有「熱帶系統」發展，但動向有顯著差異，有很大的不確定性；歐洲系集模式50次的模擬顯示，以從台灣東側北轉的機率最高，約70%，北台被侵襲的機率約40%，不過各國模式皆持續調整，應密切觀察。

左圖為最新（19日20時）歐洲系集模式（ECMWF）的模擬路徑路徑顯示，今、明（20、21日）兩天「薇帕」挾強風豪雨，侵襲港、澳、廣東沿岸一帶。右圖是最新（19日20時）歐洲系集模式（ECMWF），下週五（25日）20時侵襲機率圖顯示，以從台灣東側北轉的機率最高（70%），北台灣被侵襲的機率則維持約在40%。（圖擷取自「洩天機教室」）

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