07/20各報重點新聞一覽

反共護台志工聯盟「護國大遶境」，昨在台北市中山、松山、信義區車隊掃街，支持民眾熱情加油。（記者方賓照攝）

2025/07/20 07:12

自由時報

超級星期六 重返立院旁 罷團：藍白亂政 公民大罷免

昨天是大罷免投票前的超級星期六，北台灣的十四罷免團體重返立法院周邊，與「護國大遶境」行動大會師，舉辦護國保台晚會。約五萬民眾不畏風雨到場力挺，控訴藍白侵害憲政體制、破壞民主程序，大罷免是史無前例的公民運動，民主且正當，目的是要告訴這個史無前例、毀憲亂政的立法院，人民最大。

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又見行人地獄 公車撞死乳癌名醫 部桃外科主任周佳正北上開會 過馬路遇死劫

昨天是周末假日，台北市大白天人、車潮均不擁擠的上午時段，一輛欣欣客運十八路公車欲從羅路斯福一段左轉愛國西路時，遇行人穿越道僅減速，但未落實停讓行人就直接開過去，當場撞上正在過斑馬線的衛生福利部桃園醫院外科部主任周佳正，周男被捲入車底死亡，成為行人地獄受害人；警方依過失致死罪將六十三歲李姓駕駛送辦，台北地檢署複訊後諭知五萬元交保候傳。

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台師大女足抽血案 核心人物道歉 告別足球 周台英教練證、教職恐都丟

台師大女足抽血案舉國關注，案件核心人物女足教練周台英、研究計畫主持人陳忠慶等，兩人昨在校長吳正己等人陪同下，向社會大眾鞠躬道歉，周恐面臨教練證被撤銷、教師職務解聘，告別「足球人生」。

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聯合報

疑認公車會停讓 良醫走斑馬線遭輾亡

衛福部桃園醫院外科主任周佳正，昨天上午在台北市愛國西路、羅斯福路口綠燈行經斑馬線時，遭左轉通過路口的欣欣客運十八路公車撞擊身亡。李姓駕駛辯稱「沒看到人，看到已來不及了」，警詢後依過失致死罪嫌移送李，北檢訊後命五萬元交保。

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盧秀燕：罷免若成 剴剴條款會被廢

本周六即將迎來罷免投票，藍白大咖昨天新北、台中趕場大造勢。台中市長盧秀燕宣講時哽咽說，國民黨修法虐童判死，民進黨說凶手有人權，全部投反對票，那孩子、家屬的人權算什麼？一旦罷免成功，剴剴條款會被廢棄。

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中國時報

台師大坦承學長代抽 同意書後補

台灣師範大學女足隊爆出「抽血換學分」爭議，受害學生指控教練周台英強迫隊員必須連續14天抽血才能獲得學分。面對外界質疑，台師大終於在19日召開記者會，校長吳正己以「錯就是錯」開場，並率先向球員與家屬鞠躬道歉，更坦言因行政管理機制失靈，導致學生與家長受到傷害與委屈，校方深感抱歉，並向社會大眾致歉。

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日參院今改選 石破茂腹背受敵

日本20日舉行參議院選舉，民調顯示，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟（自公聯盟）料丟失參院多數席次，首相石破茂很可能因此遭逼宮。而選戰還在倒數計時，自民黨籍前經濟安保大臣高市早苗18日就表明，她準備再戰自民黨總裁（首相），令石破茂腹背受敵。

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衛生福利部桃園醫院外科部主任周佳正小跑步快速通過斑馬線時，左轉公車僅減速、未落實停讓，撞上周捲入車底死亡。（記者劉慶侯翻攝）

周台英教練在記者會數度鞠躬致歉，強調「絕對是教練的錯」。（記者方賓照攝）

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