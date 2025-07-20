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    「薇帕」颱風外圍環流持續影響！4縣市豪大雨特報

    今日受到「薇帕」颱風外圍環流及低壓帶影響，花東地區、恆春半島及南部山區有陣雨或雷雨。（資料照）

    今日受到「薇帕」颱風外圍環流及低壓帶影響，花東地區、恆春半島及南部山區有陣雨或雷雨。（資料照）

    2025/07/20 06:44

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（20日）受到「薇帕」颱風外圍環流及低壓帶影響，花東地區、恆春半島及南部山區有陣雨或雷雨。氣象署於今晨4點針對4縣市發布豪大雨特報，花蓮縣、台東縣及屏東縣恆春半島一帶要慎防豪雨；宜蘭縣、屏東縣山區及蘭嶼、綠島需留意大雨。

    「薇帕」颱風中心位置在今日凌晨2點位於鵝鑾鼻西方490公里之海面上，以每小時20公里速度向西轉西南西進行，逐漸遠離台灣，朝中國廣東西側沿海至雷州半島方向前進。

    氣溫方面，今日東半部高溫約29到32度，背風面的西半部約33至35度，其中桃園及新竹有局部地區可能出現36度以上高溫，中午前後紫外線較強，應注意防曬並多補充水分，各地早晚低溫約25至27度。空氣品質部分，北部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部空品區為「普通」等級。

    颱風外圍環流預計週一（21日）持續影響台灣，各地天氣持續不穩定，花東地區、南部山區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨。西半部27至32度，東半部25至30度。

    週二（22日）、週三（23日）東半部地區有較廣泛的短暫陣雨或雷雨，花東地區有局部大雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。週四（24日）至週六（26日）雨勢稍緩，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。西半部24至34度，東半部24至32度。

    國際都市天氣：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    30 ~ 38 30 ~ 41 28 ~ 38 26 ~ 34

    氣象署發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    氣象署發布豪大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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