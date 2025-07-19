國際數學奧林匹亞競賽 台灣學生奪2金2銀1銅1榮譽

我國學子在國際數學奧林匹亞競賽中獲2金2銀1銅1榮譽。（教育部提供）

2025/07/19 23:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕我國參加由澳大利亞主辦的2025年第66屆國際數學奧林匹亞競賽，今天傳捷報，在110個國家、630名參賽學生中，我國6名代表參賽學生總計獲得2金2銀1銅1榮譽獎佳績，國際排名第20名，表現亮眼。其中，高雄市立高雄高級中學三年級學生李天輝、台北市立建國高級中學二年級學生盧品均成績最佳，獲金牌獎，個人排名並列第27名。

我國代表隊由國內大學20多位教授組成輔導團隊負責培訓，從全國1813名學生中選出6名學生代表參賽，由台灣師範大學副教授林延輯、清華大學副教授朱家杰分別擔任領隊及副領隊，陽明交通大學副教授高竹嵐、2020年國際數學奧林匹亞競賽銅牌與2021年國際數學奧林匹亞競賽銀牌得主許博翔及2021年國際數學奧林匹亞競賽銀牌得主鄭百里則隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

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為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得此競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元及5萬元獎學金，但同一年度獲得同一學科或不同學科2種以上獎項者，擇最高獎額辦理。

國教署說，我國自1992年起參加國際數學奧林匹亞競賽。未來仍將持續選、培訓優秀學生參加本項競賽，培育具潛力之數學人才，並透過參與國際賽事促進跨國交流，推動青年學子與世界接軌，以提升學生國際視野及國際競爭力。

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