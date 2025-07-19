台南七股、北門牡蠣災損嚴重 邱永仁憂越南牡蠣來台搶市

北門潟湖內的平掛式蚵架被打壞。（邱永仁提供）

2025/07/19 22:36

〔記者楊金城／台南報導〕丹娜絲造成台南漁業嚴重災情，至今災損近4億元，其中七股潟湖、北門潟湖的牡蠣估損超過6成，用來養蚵的膠筏也受損嚴重，復養需要時間清理；北門蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會理事長邱永仁說，未來牡蠣價格恐上漲，更憂心越南牡蠣大舉來台搶市。

台南市農業局截至今天（19日）彙整各災區公所速報養殖漁業災損計3.98億元，包括虱目魚、午仔魚、台灣鯛、石斑、鱸魚、文蛤、牡蠣、白蝦等魚蝦蟹都受災，因停電造成的魚塭災損擴大。

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台南沿海的蚵棚在7至9月是禁養期，災損主要在七股潟湖、北門潟湖的養殖牡蠣；養蚵的邱永仁說，潟湖的平掛式牡蠣養殖被強風大浪打的亂七八糟，有的牡蠣掉到海裡，有的被吹垮，有些和別人的蚵棚攪在一起，需要花時間整理，偏偏膠筏這次在風災又受損嚴重，往年北門蚵盛產期在11月後，估計牡蠣產量減少，影響蚵仔價格波動。

也是蚵農的七股龍山里里長王文財，災後以來奔波救災，忙到至今也無法關心自己在七股潟湖蚵田的災損，他說：「根本沒時間去看受災情形，以陣風最大16級和湧浪，牡蠣受災一定很慘，但災民卡重要。」

王文財也觀察到災後，以前人來人往的龍山商店區現在的遊客很少，有必要在復原告一段落後，行銷振興觀光，希望市府多幫忙。

北門潟湖內的養蚵災後景象。（邱永仁提供）

北門潟湖的牡蠣養殖受創。（邱永仁提供）

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