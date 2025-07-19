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    南投集集星雨廊道啟用 夜間打卡新景點

    南投縣集集鎮「星雨廊道」，19日晚間舉行啟用儀式。（集集鎮公所提供）

    南投縣集集鎮「星雨廊道」，19日晚間舉行啟用儀式。（集集鎮公所提供）

    2025/07/19 22:24

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣集集鎮公所，為活化集集鎮鐵道周邊空間，打造「星雨廊道」19日晚間正式啟用。該廊道以「星光再現」為發想，規劃出八大特色光影裝置，將是集集鎮繼知名的綠色隧道後，另一個觀光遊憩新地標。

    集集鎮公所指出，「星雨廊道」透過燈光藝術與都市空間交融設計，重現昔日銀河星雨傳說。整體光環境以「星光再現」為主軸，規劃出八大特色光影裝置，包括星空拱門、星際隧道、平行宇宙、星辰光軸、宇宙中心打卡點、戰車光影、樹林隧道、雕像光影，讓舊鐵道與自行車道之間的空間重新活躍，創造夢幻而沉浸的夜間步行體驗。

    集集鎮公所今天晚間於星雨廊道入口舉辦點燈啟動儀式，鎮長吳大村表示，光環境設計不只是視覺上的美化，更是引導人群、提升安全感與營造夜間觀光能量的綜合方案。藉由光線巧妙編織故事場景，使建築、道路與光影自然交會，讓白天與夜晚皆有可看性，未來還計畫於火車站旁興建空中月台環山視野景觀平台，盼為集集鎮創造新一波旅遊打卡熱潮。

    南投縣集集鎮新地標「星雨廊道」，19日晚間正式啟用。（集集鎮公所提供）

    南投縣集集鎮新地標「星雨廊道」，19日晚間正式啟用。（集集鎮公所提供）

    南投縣集集鎮「星雨廊道」，在地面投射出雕像光影。（集集鎮公所提供）

    南投縣集集鎮「星雨廊道」，在地面投射出雕像光影。（集集鎮公所提供）

    南投縣集集鎮「星雨廊道」，打造充滿浪漫氛圍的樹林步道。（集集鎮公所提供）

    南投縣集集鎮「星雨廊道」，打造充滿浪漫氛圍的樹林步道。（集集鎮公所提供）

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