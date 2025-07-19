台師大女足抽血案》周台英是否解聘要等2週 學生會批推卸

台師大女子足球隊事件，台師大19日舉行記者會，研究主持人陳忠慶（左）、教練周台英（右）數度鞠躬致歉。（記者方賓照攝）

2025/07/19 21:38

〔記者楊綿傑／台北報導〕台師大行政團隊由校長吳正己領軍，今偕女足隊教練周台英、體育與運動科學系教授陳忠慶等人公開為女足隊抽血案道歉，並公布改革措施。台師大學生會則提出6點聲明，並指教評會現在就能依霸凌防治委員會建議解聘周台英，等2週是推卸。

女足抽血案爆發後，台師大之校園霸凌防制委員會先前已做出周台英「予以解聘，2年內不得聘任」的建議，但後續在教評會卻未做出解聘的決議，被外界批評沒有處理。而教育部昨召開霸凌事件審議委員會，認為該案情重大，符合教師法解聘要件，更批評校方論理不明，要求教評會2週內重審並做出適法之決議。

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台師大今天召開道歉說明記者會時強調，會後立即召開教評會重審，不過台師大學生會認為，前次三級教評會已經看過霸凌防制委員會的報告，已可依建議做出「解聘，並2年不得聘為教師」之處分，毋庸等待學倫報告，稱處分落差來自學倫報告尚未作成，實為推卸之詞，現在就可以解聘教練。

此外，學生會也對自事件爆發至今，已233天，仍有受試者費用未退、帳目不清之疑義深表遺憾。而學校更應即刻開始研議，更完善的受害者保護機制、危機處理機制，避免多次誤發聲明、聲明與事實不符的情況再發生。學生會願意在彼此坦誠的前提下，與校方共商政策如何擬定、執行，讓學生能有安全、友善的校園環境。

不過學生會也肯定學校、教育部成立單一窗口，提供法律及諮商資源，尤其肯定有諮商校內外管道部分，讓學生有機會把自己曾經遭遇過的事情說出來，而且可以在舒適的場域說。同時對於陳忠慶將有違學倫的論文自行撤稿、校方成立研究參與者保護中心，並撰擬運動員心理健康安全管理規範，深化實際查核、保護受試者的功能等亦都持正面態度。

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