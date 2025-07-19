協助重建家園 黃偉哲幫清廢棄物 鞠躬謝清潔隊員

台南市長黃偉哲（左一）前往後壁區視察環保局清運廢棄物，深深一鞠躬感謝清潔隊員的辛勞。（後壁公所提供）

2025/07/19 22:36

〔記者楊金城／台南報導〕台南市府團隊動員結合各地志工全力投入災後復原工作，協助災民重建家園，市長黃偉哲今天（19日）前往後壁區視察環保局清運廢棄物，他深深一鞠躬感謝他們和志工連日不懈的工作，隨後到上茄苳社區，黃偉哲與社會局長郭乃文還動手幫忙清除災民家中廢棄物。

黃偉哲表示，為因應薇帕颱風可能帶來的降雨，多完成一戶清理作業，就能加速住戶恢復正常生活的腳步。他特別代表市民鞠躬感謝所有投入災後復原的單位與志工，強調重建作業越早完成，愈能讓居民早日安心，提升對下一波降雨的防護力。

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台南市社會局「災後志工媒合機制」今天媒合22位志工前往後壁區上茄苳里，協助整理受損嚴重的老舊民宅，黃偉哲看到災民家中的廢棄木板、墊子等雜物，忍不住也動手幫忙清除，並慰問長輩。

黃偉哲說，丹娜絲剛走，薇帕又接近，須抓緊時間清理家園，希望趕快把全市受損的屋頂蓋好，避免繼續漏水破壞家具跟財物，感謝國軍、義消和各地趕來的志工帶著工具和滿滿的愛心前來，因為大家的付出，讓城市充滿愛，加速災區重建。

社會局強調將持續媒合各地志工，前往年邁長輩家中幫忙，給予最大的支持。

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