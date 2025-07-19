為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    協助重建家園 黃偉哲幫清廢棄物 鞠躬謝清潔隊員

    台南市長黃偉哲（左一）前往後壁區視察環保局清運廢棄物，深深一鞠躬感謝清潔隊員的辛勞。（後壁公所提供）

    台南市長黃偉哲（左一）前往後壁區視察環保局清運廢棄物，深深一鞠躬感謝清潔隊員的辛勞。（後壁公所提供）

    2025/07/19 22:36

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市府團隊動員結合各地志工全力投入災後復原工作，協助災民重建家園，市長黃偉哲今天（19日）前往後壁區視察環保局清運廢棄物，他深深一鞠躬感謝他們和志工連日不懈的工作，隨後到上茄苳社區，黃偉哲與社會局長郭乃文還動手幫忙清除災民家中廢棄物。

    黃偉哲表示，為因應薇帕颱風可能帶來的降雨，多完成一戶清理作業，就能加速住戶恢復正常生活的腳步。他特別代表市民鞠躬感謝所有投入災後復原的單位與志工，強調重建作業越早完成，愈能讓居民早日安心，提升對下一波降雨的防護力。

    台南市社會局「災後志工媒合機制」今天媒合22位志工前往後壁區上茄苳里，協助整理受損嚴重的老舊民宅，黃偉哲看到災民家中的廢棄木板、墊子等雜物，忍不住也動手幫忙清除，並慰問長輩。

    黃偉哲說，丹娜絲剛走，薇帕又接近，須抓緊時間清理家園，希望趕快把全市受損的屋頂蓋好，避免繼續漏水破壞家具跟財物，感謝國軍、義消和各地趕來的志工帶著工具和滿滿的愛心前來，因為大家的付出，讓城市充滿愛，加速災區重建。

    社會局強調將持續媒合各地志工，前往年邁長輩家中幫忙，給予最大的支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播