台電14天連日搶修 嘉義最後1戶送電達陣

台電嘉義區處宣布嘉義地區民生用電完成復電。（台電公司提供）

2025/07/19 21:24

〔記者林宜樟／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義縣市累計停電用戶超過36萬戶，經過台電公司總動員，14天持續搶修，今晚台電嘉義區處宣布完成「民生用電」最後一戶送電任務，讓嘉義全面重返穩定供電。

颱風造成嘉義縣海線義竹、布袋、東石、六腳、鹿草、朴子、太保、水上停電，尤其以布袋及義竹最嚴重，台電員工及外包商人員連日在災區搶修，台電嘉義區處36歲李姓員工更在搶修時不慎遭電擊重傷，仍在治療中。

請繼續往下閱讀...

台電嘉義區處表示，搶修任務初期面對大量倒斷電桿、主幹線斷裂及設備損壞等嚴重災損，後期轉入低壓線、接戶線及個別用戶案場復電階段，依「分段、分工、同步」策略持續推進，配合實際狀況機動調度人力與機具，確保進度不間斷；目前丹娜斯颱風期間通報停電的用戶皆已復電，部分用戶因房屋毀損及內線受損（含自備桿倒塌）或無人在家，以致無法復電完成或確認復電情形的零星用戶，將持續配合用戶及村里長來恢復供電，若民眾有尚未復電情形，請撥台電「1911」客服專線，告知停電住址及聯絡方式，台電搶修人員會儘快處理恢復供電。

台電嘉義區處提醒民眾，若家中電力仍未恢復，可能是因自備電桿毀損、電表表箱破損脫落、屋內線受損等部分，須由用戶自行聯繫合格承裝業者協助修復，方可恢復正常用電；若房屋有倒塌或曾浸水，務必確認總電源已關閉，並待電器設備乾燥且確認安全後再行使用，如有疑慮，建議洽詢合格電氣技術人員協助詳細檢查安裝妥後，通知台電公司派員檢視封印恢復供電，切勿自行操作，以維用電安全。

而民眾若發現路旁有未清運的廢棄電纜、電桿或裝置物等，或發現有電線掉落、電桿傾斜等情況，請勿靠近或撿拾，並立即通報台電1911客服專線或當地政府機關處理；台電也將留下部分工班，持續清理災後殘存未修復的電力設施，維護電力系統安全無虞。

台電人員在高空作業。（台電公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法