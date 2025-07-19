台師大抽血案暴露「研究速食化」！高教工會促重建基礎倫理學

台師大今開記者會說明女足隊抽血事件，校長吳正己（左2）率當事教練周台英（右3）等人鞠躬致歉。（記者方賓照攝）

2025/07/19 19:58

〔記者吳柏軒／台北報導〕台師大女足隊爆「抽血換學分」，教授與教練及校方今（19日）正式對外鞠躬道歉；高教工會理事長周平分析，這是學界績效主義、「研究速食化」與短視近利等影響，且審查機制失靈，且用學分、畢業資格等威壓學生，在在顯示台灣學術界並沒有真正很好的倫理學訓練，建議回歸最根本訓練：「把人當作手段，就是不道德！」

同為南華大學應用社會學系副教授的周平表示，最根本的倫理學類似德國哲學家康德的「義務論」（義務主義），指的是「我們要把人當作目的本身，而不是手段，把人當作手段，就是不道德」，而台灣學術圈沒有很好的倫理學訓練，執行面就容易淪為形式主義，做研究時觀察者與被觀察者應互相尊重、知情同意，被研究者隨時可表達不配合權利。

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周平批評，目前整個學術圈過於績效主義、短視近利，資源建立在競爭型經費，導致學者為了取得資源不擇手段，也表現在利用學生身上，涉及權力關係不對等，尤其在體育教育及選手養成上，可能過度強調威權、絕對命令與服從等，如今利用台師大此案契機，敲開封閉系統，重視學生權利。

周平呼籲，未來應強化研究倫理審查，所有涉及身體數據的研究都應嚴查、由專業人員執行，並禁止以學分或成績交換研究參與，人體試驗必須取得自主書面同意，也要建立被研究者的退出機制與申訴管道，學生應有拒絕的自由，並能因應參加研究遭遇不利後果而提出申訴或獲補償。

高教工會組織部主任林柏儀也指出：「把不得畢業、不得修讀課程等本來就屬於學生的權益，和參與人體試驗連結，屬於行政法上的不當連結，學生即便同意，也是非真實的同意」。他也批評教育部過去「由學校自行處理」，動作消極，直到事件爆發後才開始回應，顯示高教行政追責不力 。

林柏儀也強調，研究倫理審查委員會不只形式審核，更需持續稽查與監督執行流程，若有持續監督機制，這類虐用情況理應及早被遏止。而教評會結構過度保護資深教師、忽視學生人權，呼籲建立公正處理霸凌案件的制度，未來學界應強化審查機制與透明度，除了申訴窗口，也要落實倫理與行政程序稽查，確保學生權益不受壓迫，也要行政部門提升介入強度，不應只停留在罰款層級，應進行制度檢討與回收教訓。

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