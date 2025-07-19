薇帕外圍環流炸雨彈！9縣市豪、大雨特報 大雷雨轟花東

氣象署對9縣市發布豪、大雨特報。（擷取自中央氣象署網站）

2025/07/19 19:46

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕薇帕颱風海上颱風警報已在今天傍晚解除，但仍要慎防大雨。中央氣象署今晚7點對9縣市發布豪、大雨特報提醒，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，屏東縣山區及花蓮縣、台東縣已有大豪雨發生，宜蘭縣山區已有豪雨發生，今（晚到明（20）日高雄市山區、屏東縣山區及花蓮縣、台東縣、恆春半島及蘭嶼、綠島仍有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北、宜蘭、高屏地區及台中、南投山區也有局部大雨發生機率。

氣象署也對「花蓮縣、台東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間到晚上8點15分。

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豪雨特報範圍：高雄市山區六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區；屏東縣恆春半島恆春鎮、車城鄉、滿州鄉、枋山鄉、獅子鄉、牡丹鄉及山區三地門鄉、霧台鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉；花蓮縣全境；台東縣全境。

大雨特報範圍：基隆市全境；新北市全境；宜蘭縣全境；台中市山區東勢區、新社區、石岡區、太平區、和平區；南投縣山區埔里鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉、仁愛鄉；高雄市平地鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、燕巢區、田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區、旗山區、美濃區、杉林區、內門區；屏東縣平地屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、琉球鄉。

大雷雨即時訊息示警區域：

花蓮縣鳳林鎮、玉里鎮、壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、富里鄉、秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉。

台東縣台東市、成功鎮、關山鎮、卑南鄉、鹿野鄉、池上鄉、東河鄉、長濱鄉、太麻里鄉、海端鄉、延平鄉、金峰鄉。

氣象署對「花蓮縣、台東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間到晚上8點15分。（擷取自中央氣象署網站）

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