用歌聲讓世界看見台灣 澎湖縣文化局合唱團義大利參賽奪金

澎湖縣政府文化局合唱團在義大利比賽大放異彩。（澎湖縣政府提供）

2025/07/19 20:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府文化局合唱團13日遠赴義大利佛羅倫斯，參加第7屆李奧納多達文西國際合唱大賽，從來自西班牙、美國、中國等國家優秀合唱團隊中脫穎而出，榮獲室內合唱組金獎第1名，總決賽獲得金獎第4名。

澎湖縣長陳光復向全體團員表達祝賀，高度肯定團隊實力，為澎湖、也為台灣爭取了國際榮耀。他說，文化局合唱團成立已近40年，團員來自各行各業，憑藉對音樂的熱愛齊聚在一起，長年在團長與團員默契配合下，不僅屢獲國內外獎項肯定，更常受邀參與各地演出，深受好評。這次能在國際舞台上獲得如此亮眼成績，實屬不易，不僅展現澎湖深厚的藝文底蘊，也讓世界看見台灣的軟實力。

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陳光復說，合唱團的榮耀來自於每位團員日復一日的努力練習與堅持。他特別感謝樹德科技大學表演藝術系于善敏教授平日擔任合唱團指揮與藝術指導，為團隊注入專業養分；也感謝馬公高中林佩貞老師長期協同教學與悉心指導，持續精進團隊整體音樂水準。此外，他也恭賀于善敏教授榮獲本屆比賽「最佳女聲獨唱獎」，一人橫跨指揮與獨唱兩項頂尖榮譽，實至名歸。

澎湖縣文化局合唱團參賽曲目從莫札特《Ave verum corpus》、新疆民謠《阿拉木汗》，到台灣經典《雨夜花》，結合東西方音樂精髓，展現團隊深厚的藝術底蘊與文化內涵，讓來自離島的歌聲在歐洲舞台響亮綻放。

澎湖縣政府文化局合唱團參加第7屆李奧納多達文西國際合唱大賽，榮獲室內合唱組金獎第1名，總決賽獲得金獎第4名。（澎湖縣政府提供）

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