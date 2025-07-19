屏東夏日狂歡祭 首日冰宮體驗超人氣

「屏東夏日狂歡祭」開園首日，小朋友們開心玩雪。（記者羅欣貞攝）

2025/07/19 19:47

〔記者羅欣貞／屏東報導〕每年暑假受到親子熱愛的「屏東夏日狂歡祭」今（19）日正式開園，零下10度會下雪的冰宮首日索票相當踴躍，有人特地從台南、恆春來玩，才15分鐘就發完前五場次，縣府從第六場次起每場從限額50人增為60人入場，並呼籲民眾盡量選擇平日來體驗冰宮，以分流人潮。

屏東夏日狂歡祭今天（7月19日）起至8月31日，在屏東縣民公園登場，除週三活動修整日外，每日下午3點至晚間9點開園，週五、週六人潮較多延長至晚間10點，活動全部免費入場。

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「哇！好冷喔！快來去坐雪盆溜滑梯、玩雪去！」，今年最受矚目的是，首度推出的童話冰宮，白雪皚皚的場景，會讓人瞬間忘卻夏日酷熱，在零下10度體驗超過13米長的冰雕溜滑梯，以及冰屋、冰雕迷宮，下雪、玩雪區，十分過癮。首日即吸引大批民眾提前排隊索票，下午2點起開放索取當日前五場次票券，15分鐘就發完，縣府從第六場次起每場次增加10人，下午5點起開放索取第六至第十及週五、六加開的兩場次，也約20分鐘就發完。

屏縣府表示，冰宮平日規劃10個體驗場次，週五、週六增加至12場次，冰宮溫度低於零下10度，請民眾準備大衣或雪衣以及毛帽、手套保暖，也盡量利用平日前來體驗。

今年設置7組大型機械遊具，其中海盜船、瘋狂摩托車、巴黎鞦韆等5組首度亮相，今吸引大批人潮，假日加碼的遊園派對，15位超人氣電影角色及童話故事主角邊唱邊跳，親子爭相合影。

「屏東夏日狂歡祭」開園首日，小朋友開心玩冰雕溜滑梯。（記者羅欣貞攝）

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