颱風停電也不怕！低軌衛星+太陽能儲能 可連續供電逾48小時

結合低軌衛星與太陽能儲能系統，能提供48小時不間斷供電與穩定通訊。（圖擷自Facebook／蔡松伯（Joseph））

2025/07/19 20:59

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕面對極端氣候引發的天災威脅，災後如何維持通訊與供電是重要課題。數位創作者蔡松伯（Joseph）在臉書分享，結合低軌衛星與太陽能儲能系統，能實現48小時不間斷供電與穩定通訊，展現災後能源與通訊韌性的創新解方。

蔡松伯（Joseph）今（19日）在臉書發文分享，以OneWeb低軌衛星搭配太陽能儲能設備，成功實現48小時以上不間斷供電與穩定通訊，展現出災後能源與通訊韌性的可行性。

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他表示，這套由E-Cube酷比魔方提供的系統，結合太陽能與儲能電池，不僅擁有比傳統汽油發電機更穩定的發電頻率，還大幅降低了過熱風險。實測期間，儲能電池溫度穩定在攝氏40度以下，遠低於夏日太陽直曬車窗的溫度。

值得一提的是，這次實戰驗證也意外吸引路過中華電信人員的關注，甚至主動提出合作邀約；因為傳統汽油發電機往往撐不過8小時，然而此次解決方案突破限制，不僅提升通訊設備續航，更為災害應變提供實用模板。

蔡松伯感性地表示，「如果風災讓我們跌倒，至少手上也抓了一把沙。這是比演習更真實的實戰」。他感慨，過去無法在沙崙完成的想法，如今能源韌性和通訊韌性在台南同步實現。

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